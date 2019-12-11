北市聯合醫院遭核扣鉅款 工會籲柯文哲莫縱容醫院苛扣薪資

台北市長柯文哲。記者潘俊宏／攝影 分享 facebook

衛生福利部全民健保署自去年七月起要求區域級以上醫院門診減量二%，稽核發現台北市立聯合醫院以「申報診察費為零」技巧性達成減量，異常件數高達三萬兩千多件，遭健保追核五千五百萬元。對此，北市聯醫企業工會及北市醫師職業工會發表聯合聲明，要求北市市長柯文哲負責監督市聯醫改善營運疏失，莫再苛扣醫護薪資。

工會秘書高若想表示，市聯醫的薪資結構複雜，醫師薪資有八成來自盈餘分配，非醫師薪資也有三成來自盈餘分配。因此當市聯醫宣稱去年健保收入短少4億多，醫師今年年薪已大幅減少30至50萬，非醫師人員六月起每月獎金至少打了6折，中秋獎金也只剩幾百元，這次再被核扣，恐雪上加霜。

高若想表示，院方針對今年的大幅減薪，已召開過數次內部說明會，但都是在抱怨委屈，要求共體時艱，並未提出明確的改善措施。工會呼籲北市府及院方應積極檢討經營策略，研議紓困措施，勿繼續將管理疏失轉嫁給基層員工承擔。

工會同時也批評健保署，遂行省錢手段的同時，卻對醫療人員的血汗工作環境置之不理。門診減量政策以處罰醫院為主要手段，但下轉誘因不足，亦無法有效引導民眾就醫選擇，第一線醫療人員是最徬徨的一群，勸退病人可能影響到收入，收治病人又擔心因門診超量受罰。工會要求健保署正視血汗醫護的薪資問題，若真要罰扣聯醫院方，也應維持醫護人員的薪資待遇，不得讓聯醫再次發生減薪的情況。