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台灣第一位新住民立委 林麗蟬留下美麗的國會問政身影

2019-12-11 19:12聯合報 記者何烱榮／彰化即時報導

五年前秋天某日，「我是中國國民黨黨主席，我想邀請妳成本黨的不分區立委提名人，請問妳願意嗎？」當時擔任中國國民黨黨主席朱立倫的一通電話，對來自柬埔寨的彰化縣花壇鄉新住民林麗蟬是「天上掉下來的驚喜與重任」。

2019年11月11日上午，林麗蟬知道自己不在中國國民黨下屆不分區立委提名人名單內後，只是嘆了一口氣，當她走進立法院委員研究大樓電梯裡，1名民進黨籍立委跟她打招呼「麗蟬，感謝妳帶動照顧新住民議題與風氣，我們（指民進黨）不分區立委提名安全名單裡會有1名新住民…」。

身為新住民的林麗蟬在3年多任內，多次澳洲和歐洲考察當地的新住民政策，她說「澳洲有160個語言，語言政策緊扣移民政策，台灣也是一個移民的國家，台灣已有55萬多個新住民家庭，新住民第二代也有40多萬人，選票超過30萬張，比台灣原住民還多，可惜至今沒有一套完整的移民政策。」。

林麗蟬說，移民分成經濟（技術）、家庭（結婚）、難民等三個層面，先進國家都很重視人口政策，因為人口政策與移民政策是息息相關，需要全方位思考與調整。澳洲是接受東南亞移民最多的國家，她花很多時間到澳洲做田野調查，深入了解澳洲對新移民的政策如何制定，希望能跳脫框架，推動制定符合台和世界潮流的移民政策。

林麗蟬未踏入政壇前，因個人能力和表現都很傑出，國民黨就邀請參加青年顧問團兩屆，並經常應邀到大學、政府機關和社團演講新住民的民情文化，及新住民將成為台灣一股新的生命力等議題。她說，3年來她更花很多時間蒐集與研究新住民議題，原本準備在下一任繼續努力，不希望因未能連任立委而放棄，正積極尋求基金會或大學，準備成立「台灣移民政策研究中心」。

22年前從東埔寨金邊鄉下遠嫁到彰化縣花壇鄉，林麗蟬是台語聽攏嘸，中文也一句都不懂，跟著女兒到小學從ㄅㄆㄇㄈ…開始學起，當學會講國語，她勇敢的當地故事媽媽，跟著小朋友一起成長，後來學會流利的台語，她更融入當地的長春社區，帶領村民推動社區營造，讓原本破落的社區活動中心成為村民的休憩與交流亮點，因而獲得農委會的「農村領航獎」，及青商會的十大傑出青年。

林麗蟬是名副其實的全國不分區立委，3年多來足跡走遍全台和各離島，只要有新住民的角落，就是她的身影。問政和服務再忙，3年來每星期日上午11時至12時她一定準備在台中廣播電台主持「我是新住民」節目，每次邀請傑出企業家、新住民及第二代暢談在台灣的生活、工作和求學點滴，成為許多新住民喜愛收聽的節目。

推動新住民二代培力計畫、捍衛新住民發展基金，是林麗蟬最受新住民肯定的成就，她說，新住民第二代的母語、母國文化和人脈的最佳資源與優勢，政府積極推動南向政策，更應厚植新住民第二代更有競爭力，成為台灣未來的新力量。沒獲得國民黨提名連任不分區立委，林麗蟬仍心存激國民黨給她機會成長，堅守在國會問政到會期最後一天。

最近，林麗蟬更風塵僕僕地到各地凝聚新住民姊妹的感情與力量，力挺國民黨總統候選人韓國瑜。她說，要把握最後的1個多月任期，盤點想要推動的新住民法案，「明年2月1日卸任後仍會持會關心新住民的橏益與議題，要也趕快完成國立暨南大學東南亞所博士班論文。」。

林麗蟬（右）邀請來自越南的新住民文彩燕暢談3D藝術果雕創作與教學的心得。照片／林...
林麗蟬（右）邀請來自越南的新住民文彩燕暢談3D藝術果雕創作與教學的心得。照片／林麗蟬提供
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林麗蟬是名副其實的全國不分區立委，經常全台走趴趴推動新住民的文化和美食。照片／林...
林麗蟬是名副其實的全國不分區立委，經常全台走趴趴推動新住民的文化和美食。照片／林麗蟬提供
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林麗蟬花很多時間到澳洲考察當地的移民政策。照片／林麗蟬提供
林麗蟬花很多時間到澳洲考察當地的移民政策。照片／林麗蟬提供
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林麗蟬積極推動新住民第二代的培力計畫。照片／林麗蟬提供
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林麗蟬花很多時間到澳洲考察當地的移民政策。照片／林麗蟬提供
林麗蟬花很多時間到澳洲考察當地的移民政策。照片／林麗蟬提供
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林麗蟬從柬埔寨嫁到彰化縣花壇鄉，已完全融入台灣的民情文化。照片／林麗蟬提供
林麗蟬從柬埔寨嫁到彰化縣花壇鄉，已完全融入台灣的民情文化。照片／林麗蟬提供
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林麗蟬是名副其實的全國不分區立委，經常全台走趴趴推動新住民的文化和美食。照片／林...
林麗蟬是名副其實的全國不分區立委，經常全台走趴趴推動新住民的文化和美食。照片／林麗蟬提供
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林麗蟬雖未獲得國民黨提名連任不分區立委，仍堅守在國會問政到會期最後一天。照片／林...
林麗蟬雖未獲得國民黨提名連任不分區立委，仍堅守在國會問政到會期最後一天。照片／林麗蟬提供
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