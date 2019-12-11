親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

妳很好但還不夠好 為何女性政治人物注定「失敗」？

仿喜帖文宣貼他與楊蕙如遊泰國照 蔡易餘：害死我

德國舉行與台建交公聽會 外交部：尊重德民眾自發請願

2019-12-11 14:40聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

德國國會日前舉行與台灣建交請願案公聽會，外交部對此表示，請願案是德國民眾的自發行為，且涉德國國內法制程序，我國政府對此表示尊重。

外交部指出，德國國會請願委員會今年9月受理德國民眾Michael Kreuzberg教授提出與我國建交的請願案，依規定開放線上連署，已達到5萬人連署門檻續於12月9日舉辦公聽會，就請願事項先徵詢德國各方的意見。請願案後續的進行方式，將交由請願委員會審議後決定。

外交部表示，德國外交部官員出席公聽會說明時讚揚台灣重視人權，人民享有言論自由，強調我國是德國重要理念相近的價值夥伴，兩國在經貿等多項專業領域的合作交流非常密切。德國官員表示支持台灣有意義參與國際組織，如果台灣因受阻無法應邀參加情況下，德國政府也願與台灣進行雙邊會談；此外，德國鼓勵兩岸在和平及尊嚴的基礎上進行對話，反對任何單方面改變現狀，並將繼續與台灣在經濟、文化、教育、科學及研究領域維持密切交流與合作。

外交部重申，請願案是德國民眾的自發行為，且事涉德國國內法制程序，我國政府對此表示尊重。外交部再次強調，中華民國台灣向來就是主權獨立的國家，這是不爭的事實。我國將在既有基礎上持續深化與德國的實質友好合作關係。

德國外交部

延伸閱讀

千里情繫德國菜

外交部告發藍委 證人保六女警訊後請回

外交部告藍委 北檢今傳喚保六女警出庭作證

卡神案燒到外交部 前外交官嘆：從未看過這般肅...

相關新聞

約挺韓主播王又正唱K辣妹相伴？ 鍾小平：只是單純聚會

2019-12-11 14:55

支持港民主人權 藍倡朝野共推難民法

2019-12-11 14:24

7大工商團體表態挺韓國瑜 17日成立全國工商界後援會

2019-12-11 13:46

郭粉挺宋楚瑜 柯文哲：不是敵人就是朋友

2019-12-11 11:54

美麗島40周年 作家：當年犧牲先進多被趕出權力核心

2019-12-11 11:50

馬英九台南助選 痛批蔡英文執政傲慢、可惡

2019-12-11 11:35

影／朱立倫：勿把香港爭取民主人權的過程當作提款機

2019-12-11 11:19

蔡壁如再稱柯會選2024 柯文哲：不必現在煩惱

2019-12-11 11:10

影／朱立倫：民進黨吃香港豆腐 國民黨支持難民法通過

2019-12-11 10:52

【重磅快評】台灣有多少未爆發的火山？

2019-12-11 10:12

靠你抓賄選！檢舉獎金一發2000萬 懂的人就有

2019-12-11 09:00

柯建銘：畸形憲政機關 降低危害

2019-12-11 00:00

考試院「被瘦身」 試委砍半任期改為4年

2019-12-10 23:57

考試院被瘦身…考試委員提「口譯哥」嗆老柯

2019-12-10 23:57

總統府回應蔡指導論文案 新黨批仍與教育部資訊矛盾

2019-12-10 22:07

查走私獎金「內外有別」官員找人頭詐領被彈劾

2019-12-10 21:49

核四公投連署過門檻 中選會：待審議後公告

2019-12-10 20:55

前國安局長許惠祐：台灣國安法制已到了需大翻修時刻

2019-12-10 20:15

羈押法三讀除危害安全 被告的信「給拆不給讀」

2019-12-10 19:21

普悠瑪出軌案搶救效率差 監察院糾正鐵路局

2019-12-10 19:13

考試院瘦身 柯建銘：讓畸形的憲政機關危害降到最低

2019-12-10 18:15

【重磅快評】「亡柯感」是柯文哲問鼎2024的最後一招？

2019-12-10 17:46

考試院被瘦身 李俊俋：不必大而無當的考試院

2019-12-10 17:19

監院人權會組織法三讀 蔡總統：具體行動深化人權保障

2019-12-10 17:02

國際人權日三讀 被害人訴訟參與權躍進

2019-12-10 16:45

盧秀燕爆「廉政首長關說門」 廉政署：諮詢意見非關說

2019-12-10 15:50

美麗島40週年：國家暴力下，時代刻痕的集體傳記

2019-12-10 15:46

蔡正元籲杯葛謝震武 網友歪樓：拒看麻辣鮮師

2019-12-10 15:19

盧秀燕爆「有人關說」政風處長位子 官員：是她有意見

2019-12-10 15:09

年度票選漢字「亂」 台師大教授：全民全力共治亂象

2019-12-10 14:49

促轉會舉辦政治受難者後人「卸密」創作成果展

2019-12-10 14:41

綠指修法未動到試委職權 藍批不尊重五權分立

2019-12-10 14:38

台糖農場工人女兒立委吳玉琴回鄉 參加馬稠後園區動土

2019-12-10 14:34

台德交流合作增 擬擴至轉型正義與承認駕照

2019-12-10 14:16

台中政風處長懸缺 盧秀燕：法務部首長送名單關說難看

2019-12-10 14:12

國民黨兩地開戰 嗆民進黨主政荒謬

2019-12-10 14:04

綠強闖三讀 試委砍至7-9人、任期減至4年

2019-12-10 14:03

刪試委人數、縮短任期 考試院：立法院修法結果未符期待

2019-12-10 14:01

重啟核四公投送件逾60天 黃士修：是忘記還是害怕想

2019-12-10 13:21
看更多

熱門文章

農委會又釋利多！農地農用每公頃可年領萬元獎勵金

2019-12-10 16:18

反滲透法直球對決…馬英九連3問 綠官員閃躲

2019-12-10 23:52

影／走訪高雄找韓政績！議員嘆落跑成印象 市民大多肯定

2019-12-10 17:48

卡神案燒到外交部 前外交官嘆：從未看過這般肅殺景像

2019-12-11 07:37

不是怕韓國瑜！ 蔡英文不愛辯論 是因讀稿機依賴症？

2019-12-11 08:00

批蔡英文不務正業 孫大千：中華民國還有總統嗎？

2019-12-11 08:28

考試院被瘦身…考試委員提「口譯哥」嗆老柯

2019-12-10 23:57

賴清德：蔡英文規畫 農漁民比照軍公教月領退休金

2019-12-11 09:58

韓國瑜「H」夾克新戰袍 將限量1000件販售做公益

2019-12-10 21:09

韓國瑜：寧可相信韓國瑜一次 不要被蔡英文騙第二次

2019-12-10 21:33

拒赴立院報告？ 謝長廷批張善政、歐鴻鍊造謠

2019-12-11 08:12

影／手指「卡門」被酸爆 陳玉珍返金門支持者送暖

2019-12-10 18:10

被稱落跑市長 韓國瑜：未覺得對不起高雄市民

2019-12-10 22:50

新聞眼／執政者變受害者 一場栽贓大戲？

2019-12-11 00:06

王淺秋：政務官沒有考績獎金 我被白罵很多天

2019-12-11 11:14

綠黨民調／蔡英文領先韓國瑜29.2％ 近5成怕韓當選

2019-12-11 10:28

謝長廷說從未拒絕到國會報告 藍委把決議時間調出來了

2019-12-11 12:07

核四公投連署過門檻 中選會：待審議後公告

2019-12-10 20:55

這政見超有感！國道龜速車惹人怨 超車道限速160公里

2019-12-11 12:59

沈富雄：韓國瑜的蓋牌效應 難掩節節破底

2019-12-11 12:14

民進黨列舉七事件 質疑國民黨造假造謠「不膩嗎？」

2019-12-10 18:35

仿喜帖文宣貼蔡易餘與楊蕙如遊泰國照 蔡易餘：害死我

2019-12-11 14:09

日學者：在野黨總統候選人恐遭暗殺 台南將擴大防衛圈

2019-12-11 11:36

專家觀點／照這標準 郭台銘也是滲透來源？

2019-12-10 23:53

考試院「被瘦身」 試委砍半任期改為4年

2019-12-10 23:57

新聞眼／民進黨的「民主霸道」

2019-12-11 00:02

學者：反滲透法定義不清 郭董都恐被認定「滲透來源」

2019-12-10 19:43

【重磅快評】「亡柯感」是柯文哲問鼎2024的最後一招？

2019-12-10 17:46

前國安局長許惠祐：台灣國安法制已到了需大翻修時刻

2019-12-10 20:15

網路大數據 蔡英文預估得票數44.5％領先韓國瑜

2019-12-11 14:11

馬英九：「反滲透法」就像哈利波特中的「催狂魔」

2019-12-10 17:26

雲林花生之亂 蔡視察驚問：紙廠倉庫 怎會用來堆花生

2019-12-11 00:16

陳玉珍「夾手事件」網路聲量衝第一 擠下蔣萬安吳怡農雙帥

2019-12-11 09:09

總統府回應蔡指導論文案 新黨批仍與教育部資訊矛盾

2019-12-10 22:07

吳怡農民調、網路聲量皆上揚 蔣萬安選情告急？

2019-12-11 10:53

老虎軍團挺宋…柯布局2024大選 郭粉憂心

2019-12-11 00:25

影／假韓粉出新招！選票上寫「韓」避免做票 韓辦急報案

2019-12-10 17:00

靠你抓賄選！檢舉獎金一發2000萬 懂的人就有

2019-12-11 09:00

大義滅親挨批傲慢、操作棄保？賴清德：沒棄不棄保問題

2019-12-11 12:42

柯文哲首度公開表態 「2024沒有意外就會選」

2019-12-11 13:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top