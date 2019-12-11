德國舉行與台建交公聽會 外交部：尊重德民眾自發請願

德國國會日前舉行與台灣建交請願案公聽會，外交部對此表示，請願案是德國民眾的自發行為，且涉德國國內法制程序，我國政府對此表示尊重。

外交部指出，德國國會請願委員會今年9月受理德國民眾Michael Kreuzberg教授提出與我國建交的請願案，依規定開放線上連署，已達到5萬人連署門檻續於12月9日舉辦公聽會，就請願事項先徵詢德國各方的意見。請願案後續的進行方式，將交由請願委員會審議後決定。

外交部表示，德國外交部官員出席公聽會說明時讚揚台灣重視人權，人民享有言論自由，強調我國是德國重要理念相近的價值夥伴，兩國在經貿等多項專業領域的合作交流非常密切。德國官員表示支持台灣有意義參與國際組織，如果台灣因受阻無法應邀參加情況下，德國政府也願與台灣進行雙邊會談；此外，德國鼓勵兩岸在和平及尊嚴的基礎上進行對話，反對任何單方面改變現狀，並將繼續與台灣在經濟、文化、教育、科學及研究領域維持密切交流與合作。

外交部重申，請願案是德國民眾的自發行為，且事涉德國國內法制程序，我國政府對此表示尊重。外交部再次強調，中華民國台灣向來就是主權獨立的國家，這是不爭的事實。我國將在既有基礎上持續深化與德國的實質友好合作關係。