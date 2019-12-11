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選戰倒數力拚政黨票 民眾黨將展開「台灣大眾走」

2019-12-11 14:26聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

2020總統、立委大選剩下一個月，台灣民眾黨發起人、不分區立委提名人蔡壁如今天率領不分區立委提名人楊博宇、陳琬惠、虎克船長詹翔欽、傅郁揚、與學姐黃瀞瑩，到苗栗拜訪青農，體驗農事採果，蔡壁如說，等到18日政黨票抽籤號次出來後，將帶領不分區立委提名人，各縣市的俱樂部的後援會、志工們，展開「台灣大眾走」。

大選剩下一個月，接下來的選戰策略是什麼？蔡壁如說，祕密武器昨晚上開會定出來「台灣大眾走」，18日政黨票抽籤號碼後，帶領不分區立委參選人，各縣市的俱樂部後援會、志工、義工們，背著大旗隊，大氣球隊，展開一場很壯觀的台灣大眾走。

蔡壁如說，會從東部開始，花蓮、台東到屏東，從南部到北部，最後預計1月10日會回到台北。對於民眾黨在不分區立委預估可以拿下幾席？蔡壁如與黃瀞瑩都說「越多越好」，蔡壁如說，展現我們苦行僧的行程。

「學姐」黃瀞瑩在民眾黨不分區立委排名第13，她說，前面十二立委候選人都很專業，大家都在各自努力領域，努力很久，也有很多專業經驗，「我要向他們學習，我的工作就是希望能讓他們送進國會」

蔡壁如今天率領不分區立委提名人、苗栗縣第一選區民眾黨參選人朱哲成，在苗栗拜訪青農，一早先到大湖、之後到公館，公館在地青農郭秩均介紹芋頭園，現場體驗採收芋頭。

蔡壁如說，去年選舉後，今年開始排柯市長下鄉體驗台灣各行各業，交朋友，也是學習，希望民眾黨跟地方社區接軌，了解地方農業特色與面臨到的問題，也讓想跟民眾黨有進一步接觸的民眾，讓民眾了解民眾黨對農業的看法，「交朋友與學習之旅」。

黃瀞瑩說，之前到苗栗有陪朱哲成在夜市掃街，幫區域立委參選人加油，在走訪過程中，多了解年輕人願意回鄉，願意做想做的事情，傾聽他們的想法，體驗他們的生活。

台灣民眾黨發起人、民眾黨不分區立委提名人蔡壁如（前排右二）今率領不分區立委提名人...
台灣民眾黨發起人、民眾黨不分區立委提名人蔡壁如（前排右二）今率領不分區立委提名人、苗栗縣第一選區立委參選人朱哲成（前排右三），到苗栗拜訪青農。記者劉星君／攝影
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台灣民眾黨發起人、不分區立委提名蔡壁如今率領民眾黨不分區立委提名人黃瀞瑩等人，到...
台灣民眾黨發起人、不分區立委提名蔡壁如今率領民眾黨不分區立委提名人黃瀞瑩等人，到苗栗拜訪青農，仔細聆聽青農介紹公館的芋頭特色。記者劉星君／攝影
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蔡壁如台灣民眾黨不分區立委

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