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7大工商團體表態挺韓國瑜 17日成立全國工商界後援會

2019-12-11 13:46聯合報 記者周志豪／台北即時報導

為爭取工商業界支持，國民黨在黨前主席連戰出面力邀下，下周二將成立全國工商界後援會，7大工商團體代表將出面力挺國民黨總統候選人韓國瑜。。同一天，韓國瑜也將出席全國勞工後援會台北場造勢活動，形成勞資雙方代表同日挺韓的氣勢。

將出席7大工商團體代表，包含工商協進會理事長、會長林伯豐，工總監事、全國營造公會理事長潘俊榮、商總理事長賴正鎰、工商建研會理事長郭國聖、台灣工商聯理事長許顯榮、台北市工業會與中華民國工業協進會，預估有3百位工商企業代表出席。

全國後援總會執行長水雲翔表示，全國重要工商團體原定12月底舉辦「台灣經濟發展論壇」，邀3位總統候選人參與，但因爭取連任的蔡英文總統「沒時間」流會，下周二的「全國工商界後援會」成立大會，確實是要對比凸顯蔡不重視工商企業界。

水雲翔說，「全國工商界後援會」成立大會上，工商團體代表也將承繼原本「台灣經濟發展論壇」將觸及能源、勞工、兩岸等議題規劃，具體對未來國內經營環境，包含政府政策、兩岸關係、勞工與開拓市場等議題提出建言。

水雲翔表示，韓國瑜當天也將到場傾聽、了解國內最重要的工商企業代表，發表對於國內未來工商企業環境應怎麼改善，了解工商企業希望政府要做哪些事情。

水雲翔指出，這場「全國工商界後援會」成立大會是由韓國瑜全國後援總會長連戰以他長期與工商業界團體互動關係促成，在選戰末期7大工商團體願意公開表態挺韓國瑜，這是非常不簡單的事情。

在「全國工商界後援會」成立大會後，韓國瑜全國勞工後援會也將舉辦台北場造勢活動，由雙北與基隆市含職業工會、企業工會與產業工會的上百個工會團體，共同號召在國內勞工重鎮的北台灣勞工相挺，韓國瑜也會到場致意。

全國勞工後援會台北場造勢活動上，韓國瑜也會簽署勞工政策白皮書，並發表提供無薪價六成薪、同額補貼自提退休金、撥補勞保基金、重修一例一休、建構照顧不離職環境、延長育嬰留職停薪津貼，建構勞工良善環境等6大重要勞動政策訴求。

為爭取工商業界支持，國民黨在黨前主席連戰出面力邀下，下周二將成立全國工商界後援會...
為爭取工商業界支持，國民黨在黨前主席連戰出面力邀下，下周二將成立全國工商界後援會，7大工商團體代表將出面力挺國民黨總統候選人韓國瑜。。同一天，韓國瑜也將出席全國勞工後援會台北場造勢活動，形成勞資雙方代表同日挺韓的氣勢。記者周志豪／攝影
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