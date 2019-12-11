這政見超有感！國道龜速車惹人怨 超車道限速160公里

台中市第4選區立委參選人陳志彬陸續在網路競選總部推出政見。其中，對於很多駕駛人抱怨國道龜速車妨礙車流順暢，害後方車輛超車發生危險，提出「提升國道速限、嚴格取締龜速車」政見，國道超車道限速提高到160公里，並且嚴格取締占用內車道的龜速車，引起很多曾經在國道上遇到龜速車的駕駛人的共鳴，覺得超級有感。

42歲百夫長旅行箱創辦人陳志彬以無黨籍身分，投入台中市第4選區立委選舉，他的競選總部設在網路上，臉書以「陳志彬」開參政粉絲專頁，並且陸續推出政見。

陳志彬說，時代進步，國道高速公路的相關法規也必須跟著與時俱進，國道的超車道是用來超車的，龜速車速度慢擋道，讓其他遵守超車道限速的駕駛人反而要變換車道，增加行車的危險，因此他提出政見，國道超車道限速提高到160公里，快車道提高到130公里，並且嚴格取締國道龜速車。

國道內側車道定義為超車專用道，只能作為超車使用，規定需以最高限速行駛，以中山高苗栗路段為例，最高速限為100公里，行駛時速不得低於100公里，員警取締避免爭議，只要測得時速90公里左右，就會攔查開罰。