年花2.8億外埔綠能沒發半度電 盧秀燕：契約怪怪的

台中市政府在前市長林佳龍任內推動ROT案興建外埔綠能園區爭議不斷，台中市議會市政總質詢，市議員張瀞分、李榮鴻、張廖乃綸、陳政顯關注外埔綠能園區營運狀況，要求環保局及政風處謹慎處理。

環保局長吳志超說，廠商目前還沒有取得發電和售電許可，因此也還沒有發出半度電來賣給台電，明年1月市府就會檢視營運計劃書，如果到時候還不能發電且回饋市府售電收益，市府就會求償。

市議員張瀞分質詢播放前市長林佳龍去年7月的宣傳影片，片中林佳龍宣稱外埔綠能園區去年九月就可以試營運，每年可以燒5萬噸稻草，每天可以處理150噸廚餘，每年可以發電3377萬度並提供9670戶住家使用，話說得非常好聽，牛皮吹的很大，但從現實的情況來看，外埔綠能園區到現在連電業執照都沒有，根本無法發電售電。

市議員張瀞分說，大家都支持沒有汙染的綠能發電，但前市府簽下不平等條約，要市府負責收運生廚餘和稻稈，每年要付出2億8千萬的收運費用，這都是市民納稅錢，至今還無法發電售電的外埔綠能園區宛如變成一個大錢坑，白狗偷吃、黑狗受罪，前朝推的ROT案，市府一定要查清楚。

市議員張廖乃綸說，當初前市長林佳龍任內還花了將近1億元買綠園寶廚餘桶，要民眾幫忙收生廚餘，結果現在好像變成一場騙局，廠商原本宣稱明年一月可以售電，但是到現在連電業執照都沒有，前朝擺了爛攤子，難道要市長盧秀燕幫林佳龍背黑鍋?

市議員李榮鴻說，前市長林佳龍任內宣稱農民配合收運稻稈可以讓農民受益，結果不但收運困難，連發電都沒辦法，現在當然不能繼續收稻稈，農民感覺受騙，而綠能園區沒有發電，固定回饋金也要靠市府花公帑來編列預算來支付，真的不合理。

市議員陳政顯說，前朝花了近1億元公帑購買綠園寶生廚餘桶，目前還有大約1萬5000個沒發出去，外埔綠能園區疑點重重，契約內容荒唐離譜，導致台中市庫受損。

吳志超還說，外埔綠能園區不只生廚餘發電的部分還沒有電業執照無法售電，稻稈氣化的部分甚至還沒試車成功，根本無法運轉，因此到了明年一月，預期運作效能也不會好，而環保局到目前為止，已經開出四張罰單，共90萬。

市長盧秀燕說「整個契約怪怪的」不過既然已經簽了，市府就要收拾善後，契約有提到3年會檢討，市府到時候會確實檢討，如果廠商不能發電，也不能解決生廚餘、稻稈去化，市府會依法處理。至於外傳前朝承諾要幫廠商收廚餘並隨水加收處理費，這部分市府不會額外徵收生廚餘費用。