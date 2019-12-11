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美麗島40周年 作家：當年犧牲先進多被趕出權力核心

2019-12-11 11:50聯合報 記者江良誠／南投即時報導

蔡英文總統（左二）日前臨時參加美麗島事件40周年遊行，爭取獨派選票。圖／聯合報系...
蔡英文總統（左二）日前臨時參加美麗島事件40周年遊行，爭取獨派選票。圖／聯合報系資料照片
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美麗島事件今年40周年，民進黨舉辦紀念活動。作家洛杉基今天在臉書發文，認為民進黨每年炒作「二二八」當提款機許多年，今年大選前才換成炒作「美麗島」，其實有點牽強，當年的犧牲奮鬥如今能在政壇享受成果的大概只剩陳菊，其他「先進」一個個被趕出全力核心，在外流浪。

洛杉基說，看看當年那些「黨外」先進，如今還能在政壇繼續享受前人爭民主自由而奮鬥犧牲成果的人有多少？大概只剩陳菊一人吧？其他參與美麗島的「先進們」一個個都被趕出民進黨權力核心，在外流浪。

台灣人待陳菊也不薄，她在高雄擔任了近12年的市長，負債數千億元，氣爆案死傷嚴重，也沒讓她受到委屈；現在總統府吃香喝辣，還牽涉了香菸走私案，也沒讓她受到牽連。

除了陳菊，其他的綠營高官，從陳水扁、蘇貞昌、謝長廷、徐國勇等律師，全都是「美麗島」的受益者，他們只收穫沒有耕耘，專割稻子尾，享盡榮華富貴。而蔡英文，更是與「美麗島」八竿子打不到關係；她那時她台大法律系剛畢業，後來還到國民黨政府當官，與美麗島的「加害者」為伍呢。

也難怪，民進黨官員不常提起美麗島，因為他們不免有些心虛，一旦提起來就會讓人想到：他們全都是無功而受祿、收割稻子尾的一群律師政客。

民進黨陳菊徐國勇美麗島事件二二八事件

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