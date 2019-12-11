徐永明喊「亡昌感」 柯文哲酸：你們自己製造出來的

2020大選倒數，各黨積極搶攻政黨票，傳出台灣民眾黨打出「亡柯感」，希望召喚柯粉回流，不過，時代力量主席徐永明喊出，「亡柯是4年後的想像，亡昌（指時代力量立委黃國昌）是30天後的真實對決」。

台北市長柯文哲今天上午出席「田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會」時，會前被問到時代力量喊出「亡昌」，柯文哲表示，老實講，這也是政治口水，他也不太喜歡回應，其實一開始，他覺得黃國昌還是人才，應該排不分區第一名，但自己內部四分五裂，好像黃國昌也不在時力決策委員會裡面，應該問徐永明「這是你們自己製造出來的」。

另外，柯文哲昨天於臉書直播，推銷台灣民眾黨的帽T，但之前捲入大麻事件的台灣民眾黨員、歌手謝和弦則留言踢館；柯文哲今天坦言，他也問說怎一回事，之後會找朋友關心一下謝和弦，真正的好朋友，不會因為你講一句話就隨波起舞。

至於謝和弦的黨籍問題，會續留民眾黨？柯文哲表示，他後來發現，目前好像也沒有退黨辦法，回去要研究一下，一開始訂的時候沒這些規則，凡事不以個案處理，再回去研究一下。