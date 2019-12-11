綠營砲轟台西綠能專區泡湯 藍營反擊：扭曲事實

民進黨雲林縣黨部與縣議會黨團昨天開記者會批評，雲林縣政府沒與地方溝通、說明，逕自取消台西綠能專區，把中央核定的19億元補助拒於門外；國民黨雲林立法委員參選人張嘉郡競選總部今天則批，縣府已多次解釋，民進黨與蘇治芬卻一直發文扭曲事實。

張嘉郡競選總部發言人許哲賓說，台西綠能專區在前縣長李進勇任內提出，經意願調查，952位私有土地的地主中，僅3分之1地主同意開發為，分散式的土地利用，將變成碎片、穿孔式的工業區開發，因此張麗善上任縣長，才決定尊重多數地主意願，以及兼顧綠能與產業發展，將綠能專區升級為產業園區。

民進黨縣議員昨天齊聲高喊「還我19億！」，本身是養殖業者的議員黃淑鈴說，水產試驗所在原定的綠能專區試驗漁電共生成功，育成率高達7成，且大家還有每年約40萬元租金收入，雙重收益保障，給低迷的文蛤養殖一條生路。

支持縣府的縣議員林深、林建鴻、吳惠蘭等人表示，民進黨質疑推開19億，但實際上這些經費，是為太陽能板廠商鋪路、蓋升壓站及電網管線的經費，不是給當地養殖業者的救命錢，更不是花在鄉親身上。

他們說，根據「綠能專區」計畫管制規定，不能養殖文蛤、漁電共生，業者只能出租給綠能開發廠商，靠著微薄租金，但是民進黨不敢告訴鄉親真相，只是一再利用鄉親來當抗爭的工具。

他們指出，李進勇還在擔任縣長時，曾委託專業工程顧問調查開發綠能專區意向，調查結果顯示有3分之2地主不同意或未表達同意，怎說是張麗善執政後改變前朝政策。