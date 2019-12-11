角逐2024引發郭粉憂慮 柯文哲：郭董要選先整合國民黨

2020大選將至，台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘的合作關係，外界霧裡看花，不過，柯文哲幕僚、台灣民眾黨發起人蔡壁昨天接受節目專訪，被問到柯文哲是否參加2024總統選舉，蔡壁如點頭認為「應該會選」，引發外界關注。

柯文哲今天上午出席「田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會」時，會前被問到，柯文哲角逐2024大選的消息，傳出讓郭粉憂慮，擔心影響郭台銘的參選空間？柯文哲表示，一年前這時候，民進黨一片烏雲慘霧，現在好像一副穩操勝券的樣子，4年後的事情現在不必煩惱，每天做該做的準備，這樣就好了。

媒體也問，郭粉也擔心，若這次民眾黨超過5%政黨票門檻，將影響郭台銘參選2024大選？柯文哲表示，哎呦，郭台銘要選，最大問題是國民黨那邊怎整合，30天後的事還不知怎煩惱，何必煩惱4年後的事。