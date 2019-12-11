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影／朱立倫：勿把香港爭取民主人權的過程當作提款機

2019-12-11 11:19攝影中心 記者曾學仁／台北即時報導

國民黨中央黨部上午舉行「決戰D-Day！30天突圍反攻 新世代戰鬥團成軍」記者會，朱立倫以行動帶領國民黨各縣市議員新世代戰鬥團。對於有港媒開始批評民進黨立場，質疑民進黨的香港豆腐還要吃多久？國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫上午受訪時表示，支持香港所有人民、支持民主人權是國民黨一貫堅持立場，不希望有任何政黨或個人，把香港爭取民主人權的過程，當作提款機、當作選舉的戰略，而是真正關心香港人民、香港的民主。

國民黨中央黨部上午舉行「決戰D-Day！30天突圍反攻 新世代戰鬥團成軍」記者會...
國民黨中央黨部上午舉行「決戰D-Day！30天突圍反攻 新世代戰鬥團成軍」記者會，朱立倫（後排中）以行動帶領國民黨各縣市議員新世代戰鬥團。記者曾學仁／攝影
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國民黨中央黨部上午舉行「決戰D-Day！30天突圍反攻 新世代戰鬥團成軍」記者會...
國民黨中央黨部上午舉行「決戰D-Day！30天突圍反攻 新世代戰鬥團成軍」記者會，朱立倫（中）以行動帶領國民黨各縣市議員新世代戰鬥團。記者曾學仁／攝影
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國民黨中央黨部上午舉行「決戰D-Day！30天突圍反攻 新世代戰鬥團成軍」記者會...
國民黨中央黨部上午舉行「決戰D-Day！30天突圍反攻 新世代戰鬥團成軍」記者會，朱立倫（中）以行動帶領國民黨各縣市議員新世代戰鬥團。記者曾學仁／攝影
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香港國民黨朱立倫

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