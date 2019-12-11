朱立倫：民進黨吃香港豆腐 國民黨支持難民法通過

對於有港媒開始批評民進黨立場，質疑民進黨的香港豆腐還要吃多久？國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫上午受訪時表示，支持香港所有人民、支持民主人權是國民黨一貫堅持立場，不希望有任何政黨或個人，把香港爭取民主人權的過程，當作提款機、當作選舉的戰略，而是真正關心香港人民、香港的民主。

朱立倫說，對難民法的通過，國民黨應該要予以支持，難民法擱置多年，民進黨如果真正關心香港民主，就應該積極推動這樣的法案。 韓國瑜全國競選總部主委朱立倫上午在國民黨中央宣布成立新世代戰鬥團。記者曾學仁／攝影。 分享 facebook