2020大選倒數31天,為了搶攻政黨票,民眾黨如今不僅有意祭出「亡柯感」,向柯粉喊話投票外,民眾黨不分區提名人蔡壁如還將推出「全台繞行苦行僧計畫」,帶著「學姐」黃瀞瑩,以及多位不分區提名人一起全台走透透,今首站就來到苗栗,還將和民眾黨苗栗立委參選人朱哲成合體。

此外,為了加強民眾對於民眾黨的印象,2位民眾黨不分區提名人、金曲歌后江惠儀,以及音樂製作人張學瀚兩人也一同合作,錄製民眾黨的黨歌。

只見民眾黨黨歌,歌詞提到以「重新啟動這時代」為主題,歌詞內容除了提到重啟外,還包括擦掉眼中的霧霾,曙光正在照亮黑暗,還大地純淨色彩等,另外還搭配上柯文哲最常講的英文「 Do the right things、Do things right」,號招全民「we can change together」。