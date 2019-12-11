國民黨推桌遊搶年輕票？周玉蔻：年輕人沒這麼容易被騙

國民黨昨天推出桌遊，模仿知名桌遊「狼人殺」，以騎士、預言家比喻張善政、韓國瑜，以女巫比喻蔡英文。對此，台北大安區立委參選人謝佩芬今上午接受周玉蔻「周玉蔻嗆新聞」節目專訪，周玉蔻問謝佩芬，這招可以吸引年輕選票嗎？謝佩芬認為這可以搶到話題，能否搶年輕選票要看遊戲設計，周說「但我覺得年輕人沒有這麼容易被騙」，謝笑說「蔻蔻姐講到重點」。

謝佩芬年僅32歲，是哈佛大學法學、公共行政學雙碩士，投入綠營艱困大安區選戰3個多月，周稱謝是「全台最勇敢提名的候選人」，謝不但是周玉蔻的學妹，也是前總統馬英九、國民黨副秘書長蔡正元的學妹，讓周玉蔻稱「國民黨怎麼這麼不懂得挖掘人才」。

大家都說大安區的選民很冷漠，周問謝怎麼看，謝說，大家都說大安區空氣票，很多住宅進不去，能夠遇到的大安區選民，都是特定族群如參加里民活動的長輩，而長輩對於年輕人接受度很高，一開始沒看過這位年輕的女性候選人，就會好奇，詢問她從哪裡來，「對我來說加分」，銀髮族長輩不見得支持民進黨，但「至少願意聽我講」。

綠營喊出「全民下架吳斯懷」口號，成功影響藍營士氣。對此謝佩芬認為，主要是受香港因素影響，在吳斯懷列入藍營不分區名單之前，就有聽到選民說，這次不會支持國民黨，因為看到香港的狀況。謝指出，最大問題是總統候選人韓國瑜，大安區是傳統知識藍、經濟藍的選民，對於傳統國民黨很有期待，認為是一個可以代表他們的政黨，但韓國瑜有很多荒腔走板的行為，讓大安區選民說看不下去。

此外，這次前社民黨召集人范雲與綠營整合，獲提名民進黨不分區立委第四名，她的票能不能分到謝身上？謝指出，范雲說投給她的選民，一部分是民進黨支持者，她自己的特質也和范雲老師有相像之處，有一部分是討厭國民黨、討厭民進黨的人，就是她要努力爭取的對象。