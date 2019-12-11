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台灣首起校園轉型正義 昔留校察看名醫上月不幸驟逝

2019-12-11 08:17聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

國立陽明大學本月初校內會議討論通過，撤銷36年前對學生唐心北的記過處分，學校8號公布了這項消息，並稱是台灣校園轉型正義的首例。但可惜的是畢業後擔任精神科醫師的唐心北，上個月中與太太爬山過程中心肌梗塞，就醫仍不治，醫界在獲悉學校的這項決議後，都相當惋惜，認為這項遲來的正義「實在是太遲了」。

據了解，之前唐心北與陽明大學的同學一直希望平反，但是學校一直未能有具體行動，而在唐上個月過世後，學校「學生獎懲委員會」在本月2日召開臨時會，與會者全數通過撤銷唐心北當年「兩大過兩小過，留校察看」的嚴重處分，學校並頒發「榮譽傑出校友證書」給唐，以回復其名譽，並表彰對社會及母校的貢獻。

陽明大學校長郭旭崧上個月底參加唐心北的告別式時，還特別把傑出校友證書帶到現場送給家屬；學校並表示，如果家屬同意，將把這段歷史納入校史中典藏，作為人權教育之參考文獻。

而唐的女兒對於父親在死後終於獲得平反，在臉書上寫下「其實我並不覺得我父親會在意這件事，他只在意這件事情本身是否正確，對他來說，這不是反骨，也不是挑戰權威，就只是做正確事情的堅持，最後，就是不忘初心，僅此而已」

唐心北是台南名醫，不僅視病如親，更熱心公益，曾任嘉南療養院精神科主任、市立安南醫院精神科主任，並擔任台南康復之友協會理事長、憂鬱症關懷協會理事長，上個月中突然過世，各方都相當不捨。

他曾在臉書上提到自己當年被記兩大過、兩小過、留校察看的過往，表示1983年時，當時他醫學院大六，擔任總班代，在台北榮總實習，與其他同學一起爭取實習醫師實習費，並有學生在宿舍張貼大字報，在那個戒嚴的年代，學生的行動遭到另眼相待，北榮醫學教育委員會認為他們在「搞學運」，要求陽明開除他。

當時他的老師、北榮外科部部長沈力揚力挺，結果陽明將他與另名學生都處分兩大過兩小過，理由是「傲慢、偏見及未能善盡班代職責，誤導同學對師長做不實攻訐」，他還被迫辭去總班代，同時兩人原本考上預官資格也被取消。

畢業後唐雖然順利成為醫師，但多年來對於曾經被記過留校察看的過往，仍然耿耿於懷。

對於陽明大學的校園正義，唐的許多醫界同學、朋友都認為「太遲」、「早就該有行動，為何等到人過世」、「但有總比沒有好，希望能安慰在天之靈」

上個月中心肌梗塞去世的安南醫院精神科醫師唐心北。圖／取自臉書
上個月中心肌梗塞去世的安南醫院精神科醫師唐心北。圖／取自臉書
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上個月中心肌梗塞去世的安南醫院精神科醫師唐心北。圖／取自臉書
上個月中心肌梗塞去世的安南醫院精神科醫師唐心北。圖／取自臉書
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上個月中心肌梗塞去世的安南醫院精神科醫師唐心北。圖／取自臉書
上個月中心肌梗塞去世的安南醫院精神科醫師唐心北。圖／取自臉書
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陽明大學頒給已過世的精神科醫師唐心北「榮譽傑出校友證書」。圖／取自臉書
陽明大學頒給已過世的精神科醫師唐心北「榮譽傑出校友證書」。圖／取自臉書
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實習醫師憂鬱症

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