總統府回應蔡指導論文案 新黨批仍與教育部資訊矛盾

邱毅、王炳忠出具東吳大學網站截圖，顯示林桓副教授於上月更改了自己的碩士畢業年分，由1984變成1985。圖/新黨提供 分享 facebook

新黨不分區立委提名人邱毅、王炳忠今天到監察院，告發蔡英文總統於取得博士學位和副教授資格前，就已經在政大擔任碩士班研究生指導老師，不儘違反大學法與相關規定，更有詐領高薪的嫌疑。對此，府方晚間表示，蔡總統是在1984年8月獲聘為政大專任副教授，其所指導之研究生林桓、簡燕子，皆為1985年6月以後才碩士畢業，不過邱毅、王炳忠隨即反駁表示，總統府的說法，仍然和教育部兜不攏。

邱毅、王炳忠表示：教育部先前明白表示，蔡英文的副教授資格，是在1985年10月才審議通過，並於1986年1月15日核發副教授聘書。這與總統府今天的說法還是有落差，也仍然晚於府方宣稱林、簡兩人畢業的時間。

他們表示，林桓現為東吳大學法律系副教授，過去在學校網站所列學歷，皆載明其碩士修業時間為1981-84，卻在上個月被網友發現偷改為1985畢業，是遭誰施壓而改？目的為何？由今日總統府之回應，令人高度懷疑施壓者為蔡英文和總統府。

因此，邱毅、王炳忠要求蔡英文說明以下謎團：

一、蔡英文在1986年1月獲得教育部審查通過的副教授聘書前，在政大領的是何種薪俸？從何時開始領？

二、林桓論文「補序」自稱，碩士論文口試在1984年春天通過，在此之前指導林桓的蔡英文，並不具副教授資格，連博士學位都還沒有，試問依《大學法》等相關法規，蔡英文可以指導碩士研究生嗎？