馬英九反對「反滲透法」 民進黨團批立場反覆

馬英九今天出席國民黨團舉辦的「反滲透法」公聽會時表示，民進黨才剛完成修訂了「國安五法」，對於需要防範的不法行為，都已經有詳細規定，實在沒有必要另訂「反滲透法」，且該法定義模糊，恐將形塑「境外敵對勢力」滲透來台的恐共氛圍，製造紅色恐慌。對此，民進黨團回應，馬英九任內，曾公開指控陸委會前副主委張顯耀涉入共諜案，還以「啄木鳥把害蟲找出來」比喻；如今國民黨不但欲推薦張顯耀成為不分區立委候選人，更公開反對「反滲透法」制定，立場反覆、自戴紅帽，才讓國人不知今夕是何夕。

民進黨團發出新聞稿表示，馬英九稱現有法令已足，不用制定反滲透法，並非事實。民進黨團指出，日前退役中將、前國民黨中常委羅文山因收受中國政協政治獻金為馬英九總統刊登競選廣告，遭台北地院判處有期徒刑，此案件因「中華黃埔四海同心會」為政治獻金法規範之政治團體，才有政治獻金法的適用；中國大陸若透過其他白手套捐贈政治獻金或助選宣傳，則現行「政治獻金法」、「選舉罷免法」等，對於間接收受中共資助的案例恐有漏洞，提出「反滲透法」正是為了補此現有法令的不足。

針對馬英九批評「境外敵對勢力」等用語定義不明。民進黨團回應，此一用語最早在1999年6月立法通過的「通訊保障及監察法」中使用，其後包括國家情報工作法、國家機密保護法、中華民國刑法、國家安全法等亦均有「境外敵對勢力」之法律用語，並無定義不明問題。