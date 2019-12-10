核四公投連署過門檻 中選會：待審議後公告

中選會公布核四公投案第二階段連署結果，37萬5417份連署書中，共有6萬7514份不符合規定。圖／本報系資料照 分享 facebook

針對由黃士修領銜提出的「您是否同意核四啟封商轉發電？」全國公投案，中選會今公布第二階段連署結果，37萬5417份連署書中，共有6萬7514份不符合規定，總計符合規定連署書為30萬7903份，若門檻以第14任總統副總統選舉人總數計算，已通過門檻。中選會表示，是否成案，仍待審議後公告。

黃士修於今年3月4日領銜提出「您是否同意核四啟封商轉發電？」全國性公民投票案，原計畫與2020總統大選合併舉行，但公投法於6月修法後，公投案改於2021年8月一併辦理。

黃士修指出，他領銜提出的核四公投案第二階段連署書於10月9日送件，但至今超過60天，還沒有查對完畢，並指中選會的說法是，10月14日才發函給戶政機關查對，所以依法在60天內查對完畢，最晚要到12月13日才公布。

對此，黃士修批評，中選會在去年查對10項公投案，可以在四十天內查對完成並公告成案，現在超過60天都未完成查對，質疑中選會有不利於公投的意圖。

而中選會在10日晚間公布核四公投案的查對結果，37萬5417份連署書中，共有6萬7514份不符合規定，總計符合規定連署書為30萬7903份。

據中選會統計，不合格份數中以「重複簽署」最多，共2萬8346份，其次為「未填具戶籍地址或有錯誤、不明」，共計1萬6857份，再來則是「未填具本人國民身分證統一編號或有錯誤、不明」，共計7669份。而有「偽造情事」份數則計4594份。

根據公投法第12條規定，連署人數應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數百分之一點五以上。如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人。換言之，核四公投案的連署數已通過門檻。

中選會則表示，本案依法將提交12月13日中選會委員會議審議，其符合成案之法定門檻一節，依法仍待審議程序完備後，會依法公告成案。