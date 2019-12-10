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批美「說三道四」中共外交部：中國人權狀況 人民最有發言權

學者：反滲透法定義不清 郭董都恐被認定「滲透來源」

2019-12-10 19:43聯合報 記者蔡晉宇／即時報導

政大法律系副教授廖元豪表示，按「反滲透法」標準，鴻海創辦人郭台銘與中國大陸有經貿...
政大法律系副教授廖元豪表示，按「反滲透法」標準，鴻海創辦人郭台銘與中國大陸有經貿往來，是否也成了「反滲透法」認定下的滲透來源？聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影
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國民黨團今天舉行「反滲透法」草案公聽會，與會學者指出，「反滲透法」缺乏行政機關意見，立法程序又未經委員會詳細討論，急就章立法將來恐施行困難；且條文中對於「境外敵對勢力」、「滲透來源」等名詞定義不清，對社會大眾更會造成寒蟬效應。

國安局前局長蔡得勝表示，過去國安相關法案往往要半年、一年甚至更長時間，待相關機關討論凝聚共識後才提出草案，不會像「反滲透法」如此急就章，「該法案的立法旨意可能是好的，但操之過急所產生的後果，恐怕是大家不願意見到的。」蔡得勝進一步分析，「反滲透法」通過後，會激化兩岸關係，若武統台灣成為中國大陸的主流民意，只會將台灣陷於更不利局面。

政大法律系副教授廖元豪表示，台灣在解嚴後，好不容易逐漸擺脫了政府動輒以國安威脅人民的時代，但在看到「反滲透法」草案條文後，感覺「一切都回來了」。他批評，舊時代既然已成過往，蔡政府怎麼會又拿出類似的法條來限制人民自由呢？

廖元豪指出，其中最可怕是該法案的第二條，對「境外敵對勢力」、「滲透來源」皆定義不清， 凡受到中共監督管理的組織，都能被認定是滲透來源，他反問，在中國大陸哪家工廠不受中共監督管理？按此標準，鴻海創辦人郭台銘與中國大陸有經貿往來，是否也成了「反滲透法」認定下的滲透來源？

國家政策研究基金會外交及國防組顧問陳以信表示，整部法案在程序上倉促立法，不僅未經過充分討論，法條上甚至連主管機關都沒有，趕在立院最後一個會期結束前欲強度關山，完全出自政治動機；且草案第九條規定，任何人受滲透來源指示、委託、資助之後，再轉而向其他人指示、委託、資助，進行影響選舉、公投等行為，這等於是株連九族、無限延伸條款，很容易就被入罪。

陳以信表示，若民進黨要自清通過「反滲透法」不是出於政治動機，就應該等選後在來修訂，把大選當作人民對「反滲透法」的公投，若民進黨明年依然是國會多數，再來修法一點也不遲。他呼籲，哪怕民進黨硬要在十二月卅一日強行表決通過，也不要在大選前宣布施行，讓「綠色恐怖」影響大選結果。

國民黨團今天舉行「反滲透法」草案公聽會。記者蔡晉宇／攝影
國民黨團今天舉行「反滲透法」草案公聽會。記者蔡晉宇／攝影
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反滲透法國安局民進黨陳以信郭台銘

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