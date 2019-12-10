普悠瑪出軌案搶救效率差 監察院糾正鐵路局

去年普悠瑪事故釀十八死。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

107年10月21日14時49分，台鐵6432車次普悠瑪號列車在宜蘭縣新馬車站月臺前，發生8節車廂全數出軌，其中4節嚴重翻覆意外，釀成18人死亡、200餘人輕重傷。監察院交通及採購、內政及少數民族委員會聯席會議於10日通過糾正台鐵，並請行政院督飭相關部會檢討改進。

監委張武修、王幼玲表示，台鐵未在事故發生第一時間通報轄區緊急救災、救護機關，亦未將事故列車乘載人數與出軌、翻覆車廂數目及其座次分布位置等與搶救動員人力、機具所需災情重要資訊迅即傳達當地消防與緊急救護機關，肇致宜蘭縣政府發動搶救時，僅能仰賴當時開車經過民眾資訊不明之報案，難以即時精準掌握事故概況，以動員迅捷充足的人力與資源。台鐵更迄未建置事故發生後自動連線通報系統，造成事故發生後逾17分鐘，始由冬山站人員以市話提供不完整之災情予消防機關，凸顯國內軌道事故緊急通報程序、設備與演練之疏漏及不足，交通部監督不力，經核確有違失，應予糾正促其改善。

此外，緊急醫療救護機關於災害現場將大量傷患檢傷分類後，應依傷情分流後送至所需等級之急救責任醫院，以避免排擠重傷患者實際所需急救量能。但本案中卻有多位輕傷患者送至重度級、重傷患者送至中度級責任醫院等疑慮，難謂契合「急救責任醫院分級設立」及「後送優先順位原則」之本旨。

宜蘭縣政府災後檢討會議紀錄明確揭露「相關人員不清楚需擔任的工作」、「傷者資訊不易掌握，有落差」等亟待精進事項，相關通報、查證與支援作業復難謂已臻迅速、確實及適切之境，允由行政院督同所屬積極正視檢討。

監委表示，台鐵與高鐵歷來舉辦之防災演練，多位處車站站體或重要城郊附近，幾未以窮鄉僻野地段為假想模擬情境，亦未將軌道與月臺間存有高低落差之傷患搬運作業，以及直升機、無人機等立體救災與情蒐方式納入演練項目，臺鐵更迄未全面將車站站體內與站體外軌道附近之適宜處所納入疏散點之規劃。又，衛福部區域緊急醫療應變中心（Emergency Medical Operation Center，EMOC）最近5年悉未與消防署針對軌道運輸事故辦理相關緊急救護演練，臺鐵亦未曾接獲相關協調緊急醫療相關機制之會議，更未參與各區EMOC之相關活動與會議，凡此均難謂我國軌道事故之災害防救作業已整備完善。

監委也說，重大災害傷患相關資訊及數據公布之即時與正確性，是外界檢視災害緊急應變成功與否的重要指標之一，「災害防救計畫」及相關法令既已將其整備與應變事項納入規範，各災害防救業務主管機關均應落實執行，惟交通部、臺鐵及衛福部卻任由宜蘭縣政府辦理，肇致本案軌道事故發生後超過三個半小時，始公布傷情查詢專線，災後半年餘，衛福部與縣政府資訊系統登錄之重要災情分類統計數據仍明顯差異，行政院亟應督同所屬積極檢討改善。

張武修、王幼玲還指出，國內歷次重大災害之搶救，主管機關無不對外強調人力及機具所動員之規模與數量，然而究竟有無逐案檢討、加強演練以提升搶救品質與效能，俾採最適之成本發揮最大之效益，促使傷亡人數降至最低，進而減少不必要之動員？例如消防局請求鄰近縣市消防局動員並支援人車搶救，到場時傷患幾已全數救出、國軍57名官兵及救護車於18時20分趕赴現場支援，現場傷患已全數救出等，卻悉未見納入災後相關報告務實檢討，行政院也應該督同所屬積極審慎檢討。