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馬英九：反滲透法就像哈利波特中的「催狂魔」

民進黨：釋放出催狂魔的是中國 不是民進黨

2019-12-10 18:35聯合報 記者林敬殷／即時報導

針對國民黨立法院黨團今天舉行反滲透法公聽會，前總統馬英九質疑國安五法足夠阻擋境外勢力，民進黨發言人李晏榕表示，如果是這樣，國民黨當初在反對國安五法是在反對什麼？她更反擊馬英九催狂魔說法，釋放出催狂魔的是中國，不是民進黨，國民黨自2005年國共論壇後就與魔鬼共舞。

李晏榕說，今天是美麗島事件四十週年，民進黨提醒國民黨，「如果你們的前輩包含前總統蔣經國看到你們的所作所為不會覺得難過嗎？」對於中國的滲透視而不見、習以為常，認為中國的滲透不是國安問題，蔣經國曾經告訴時任美國總統雷根的特使說，「中華民國政府的政策是不會變的，對中共的政策是不屈服及不妥協，因為屈服與妥協將造成我們的毀滅」，請問今天的國民黨，你們現在有承襲這樣的政策嗎？

對於馬英九指控民進黨如催狂魔，李晏榕表示，催狂魔不是民進黨放出來的，催化人民的恐懼感，釋放出催狂魔的是中國，不是民進黨；國民黨搞清楚，現在催狂魔正在橫掃香港，國民黨自從二００五年國共論壇以來，就跟魔鬼共舞，對於中華民國被滲透沒有感覺，完全不覺得是個問題。

李晏榕說，反滲透法並不是疊床架屋，是將國安五法修完之後的漏洞補起來，民進黨呼籲民眾支持反滲透法的通過，讓台灣民主成為真正的民主，不會在中國的滲透之下有任何侵蝕的餘地。

民進黨國安反滲透法馬英九

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