親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
空總爭議不斷
政治
軍事
綜合

花東人不再一票難求！台鐵花東17日起每天六班實名制

馬英九：反滲透法就像哈利波特中的「催狂魔」

民進黨列舉七事件 質疑國民黨造假造謠「不膩嗎？」

2019-12-10 18:35聯合報 記者林敬殷／即時報導

民進黨下午舉行記者會，質疑國民黨「你們作秀，還作不膩嗎？」民進黨發言人戴瑋珊列舉七大事件，質疑國民黨造謠、造假、自導自演，呼籲國民黨不要再作秀、作假，還給我們乾淨選舉，直球對決，不要模糊焦點。

民進黨今天由副秘書長林飛帆、發言人李晏榕及戴瑋珊共同出席記者會，李晏榕說，從上周的抬棺、夾手他人事件，到路過行政院，要持續消費這個悲劇到什麼時候？國民黨一直說跟警察站在一起，還說警察辛苦了，如果國民黨真的這麼愛惜警察、這麼在乎警察權益，為什麼一直要用作秀行為去增加警察不必要的勤務？

戴瑋珊更列舉七項事蹟，她說，國民黨造謠造謠成性說謊成性，更多的自導自演，都只為了更多的新聞表現來創造話題，從八月以來不斷造謠，竄改很多事實，掩蓋很多真相，讓小英政績受到很多抹煞。

戴瑋珊表示，八月時，國民黨總統候選人韓國瑜自導自演，自爆車子被裝追蹤器，到到現在為止，韓國瑜的發言人王淺秋都無法證實，也找不到追蹤器，也沒有提告，也沒有報案，可見是個假消息。接著是十一月十五日，韓陣營指控國家機器介入選舉，質疑七千萬豪宅被爆是國家機器餵養媒體，但從監察院資料便可以查查得到。

戴瑋珊說，十一月十八日國民黨立委曾銘宗指控台商資金回流資金是零元，可是經濟部證實七千億元，還公布廠商名單，甚至連包括國民黨的執政縣市長侯友宜、盧秀燕及高雄市代理市長都證實台商有回流，可見是造謠，是假消息。

戴瑋珊說，韓國瑜指控蔡總統不知道東山鴨頭是在台南市，蔡總統當時只是詢問台東店家是否改良台南的東山鴨頭；十二月六日抹黑蔡英文臉書是用公務預算來下廣告，實際上，蔡總統使用的是是競選經費，又是一則假消息。

日前國民黨立委闖進外交部，國民黨立委陳玉珍的手被外交部的門夾到手，戴瑋珊表示，這也是另一場自導自演，從側錄的畫面可以看得出來是國民黨立委黃昭順把陳玉珍的手放入門縫中；總統號次昨天抽出後，國民黨台南市黨部蓄意竄改插畫家幫蔡總統的圖，意圖混淆。

網軍楊蕙如韓國瑜陳玉珍民進黨

延伸閱讀

手指「卡門」被酸爆 陳玉珍返金門支持者送暖

粉專諷陳玉珍手被夾 改編成語「見縫插珍」

影／陳玉珍夾手送急診引爭議 綠委呼籲全民下架

美國網友上傳「藍蝦自夾」影片 被台灣人灌爆留...

相關新聞

國民黨陳情楊蕙如案 政院：不歡迎把政院當選舉造勢場

2019-12-10 17:14

陳宜民缺席空汙座談會 藍營：因立院甲級動員

2019-12-10 17:24

楊蕙如黨籍 民進黨：透過黨內既有規範處理

2019-12-10 18:14

影／手指「卡門」被酸爆 陳玉珍返金門支持者送暖

2019-12-10 18:10

國民黨抗議「卡神」楊蕙如案 路過行政院遞陳情書

2019-12-10 16:18

國民黨團赴行政院陳情 要求消滅網軍東廠

2019-12-10 15:51

蔡壁如幫楊蕙如牽線網協？ 柯文哲：太誇大了吧

2019-12-10 15:28

蔡易餘為配偶欄假訊息報案 喊出勝訴請吃雞排

2019-12-10 15:25

楊蕙如案 民進黨台北市黨部：交執委會調查

2019-12-10 14:37

外交部告藍委護尊嚴 賴士葆：替大阪外交官捍衛什麼？

2019-12-10 14:06

登門抗議風波／外交部告發6藍委 藍委也要告吳釗燮

2019-12-10 14:04

開除「卡神」楊蕙如黨籍？ 民進黨市黨部發兩點聲明

2019-12-10 13:31

網軍案爭議風頭中 楊蕙如傳周六晚間已出國

2019-12-10 12:41

國民黨稱便衣警是怪阿姨 朱立倫：道歉不要橫生枝節

2019-12-10 12:02

警局認定立委是滋事群眾？蔡正元：民主國家最荒謬的事

2019-12-10 09:49

孫大千批小英 不敢保證民進黨從未請楊蕙如網軍幫忙

2019-12-10 08:26

卡神有閨密喬事團？藍營揭「透過蘇嘉全辦公室找金流」

2019-12-10 00:42

聯合報民調／45%選民：綠養網軍壞選風

2019-12-10 00:40

網球賽不實核銷？楊蕙如涉詐領近億挨告

2019-12-10 00:07

藍委發起立院自清非網軍 籲限制楊蕙如出境

2019-12-10 00:03

難擺脫楊蕙如？ 謝長廷：誰肚子痛都扯謝系

2019-12-10 00:01

網路亂配楊蕙如…蔡易餘：我配偶欄空白

2019-12-09 23:59

夾手風波 陳玉珍哭遭霸凌「急症病床是醫院排的」

2019-12-09 23:46

開除楊蕙如黨籍？ 民進黨北市黨部明先報告

2019-12-09 21:18

藍營稱女警「怪阿姨」 徐國勇：應該道歉、懺悔

2019-12-09 20:54

管碧玲助卡神爭WTA補助讓經濟部為難？ 次長楊偉甫澄清了

2019-12-09 20:31

台大醫院爆「立委就醫請託關照作業程序圖」 6年前就有了

2019-12-09 20:22

女警遭推打還被指貌似怪阿姨 保六盼勿二度傷害

2019-12-09 20:16

卡神遭訴風波 謝長廷：政界好像誰肚子痛都扯上謝系

2019-12-09 19:36

前外交部長批外交部 應令謝長廷返台備詢

2019-12-09 18:41

網造謠蔡易餘配偶是楊蕙如 他急秀身分證澄清

2019-12-09 18:27

影／淚駁受傷「演很大」 陳玉珍：當時缺氧覺得會死

2019-12-09 17:15
看更多

熱門文章

色情圖竟是韓粉製作 徐世榮：韓營又抹黑自己栽贓對手

2019-12-10 07:55

網軍案爭議風頭中 楊蕙如傳周六晚間已出國

2019-12-10 12:41

沈富雄更新預測韓輸250萬票 網：選後沈老又要去掃地了

2019-12-10 11:28

台大醫院爆「立委就醫請託關照作業程序圖」 6年前就有了

2019-12-09 20:22

辛苦做到快死掉！王淺秋：法定可以 我為何不能領年終

2019-12-10 11:08

韓冰為何不出來輔選？ 韓國瑜爆料她被抹黑懷孕

2019-12-09 21:34

蔡英文博士論文根本不存在？彭文正提告北院正式分案

2019-12-10 14:31

抽中李登輝到馬英九的勝選密碼 大數據站韓國瑜這邊？

2019-12-10 08:00

聯合報民調／韓蔡支持率差距大 僅29％相信

2019-12-10 00:11

合成韓國瑜淫照？黃征輝：那是反諷圖

2019-12-10 12:32

聯合報民調／45%選民：綠養網軍壞選風

2019-12-10 00:40

美國網友上傳「藍蝦自夾」影片 被台灣人灌爆留言：選立委！

2019-12-10 09:48

卡神有閨密喬事團？藍營揭「透過蘇嘉全辦公室找金流」

2019-12-10 00:42

告發立委沒告網軍？ 外交部：網軍事件已進入司法程序

2019-12-10 11:23

台中政風處長懸缺 盧秀燕：法務部首長送名單關說難看

2019-12-10 14:12

管碧玲助卡神爭WTA補助讓經濟部為難？ 次長楊偉甫澄清了

2019-12-09 20:31

不僅辭北市府顧問 蔡壁如今到台大醫院辦退休

2019-12-10 15:46

羅文嘉要馬英九對反滲透法表態 馬辦：先查徐國勇

2019-12-09 23:18

「堅決捍衛同仁尊嚴與安全」 外交部告發藍委妨害公務

2019-12-10 10:27

空總建案先上車後補票？建築界憂是大巨蛋的翻版

2019-12-10 09:29

聯合報民調／不分區政黨票 民進黨30% 國民黨24%

2019-12-10 00:35

網球賽不實核銷？楊蕙如涉詐領近億挨告

2019-12-10 00:07

盧秀燕爆「有人關說」政風處長位子 官員：是她有意見

2019-12-10 15:09

開除「卡神」楊蕙如黨籍？ 民進黨市黨部發兩點聲明

2019-12-10 13:31

韓國瑜指出國民黨最大的問題是團結 未來考慮黨政合一

2019-12-09 20:40

警局認定立委是滋事群眾？蔡正元：民主國家最荒謬的事

2019-12-10 09:49

誰才是「愛高雄」？王定宇舉所羅門王判決勸罷韓團體

2019-12-10 15:01

農委會又釋利多！農地農用每公頃可年領萬元獎勵金

2019-12-10 16:18

卡神遭訴風波 謝長廷：政界好像誰肚子痛都扯上謝系

2019-12-09 19:36

民調差9%？蔣萬安、吳怡農「雙帥」向上班族拜票

2019-12-10 12:21

韓國瑜指綠營用民調+抹黑兩手攻擊 現在只剩一隻手

2019-12-09 22:38

怕被說買票 老農津貼修正草案排審喊卡

2019-12-10 00:32

用空檔跑選舉？韓國瑜諷小英：你知道你空檔占了四成嗎

2019-12-10 09:03

能解決士林坑人水果攤就捐5萬！ 朱學恒真的捐了

2019-12-10 13:06

蔡英文拿到博士前就可指導研究生 新黨要監院調查彈劾

2019-12-10 14:57

影／走訪高雄找韓政績！議員嘆落跑成印象 市民大多肯定

2019-12-10 17:48

選舉賭盤被韓國瑜怪招打亂 組頭認民調失真無法開盤

2019-12-10 15:44

立院三讀 考試委員減至7-9人任期4年 不得赴中兼職

2019-12-10 10:33

尷尬！農委會辦台東釋迦外銷 張志明舉手發言未獲理睬

2019-12-10 11:59

國民黨稱便衣警是怪阿姨 朱立倫：道歉不要橫生枝節

2019-12-10 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top