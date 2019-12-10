民進黨列舉七事件 質疑國民黨造假造謠「不膩嗎？」

民進黨下午舉行記者會，質疑國民黨「你們作秀，還作不膩嗎？」民進黨發言人戴瑋珊列舉七大事件，質疑國民黨造謠、造假、自導自演，呼籲國民黨不要再作秀、作假，還給我們乾淨選舉，直球對決，不要模糊焦點。

民進黨今天由副秘書長林飛帆、發言人李晏榕及戴瑋珊共同出席記者會，李晏榕說，從上周的抬棺、夾手他人事件，到路過行政院，要持續消費這個悲劇到什麼時候？國民黨一直說跟警察站在一起，還說警察辛苦了，如果國民黨真的這麼愛惜警察、這麼在乎警察權益，為什麼一直要用作秀行為去增加警察不必要的勤務？

戴瑋珊更列舉七項事蹟，她說，國民黨造謠造謠成性說謊成性，更多的自導自演，都只為了更多的新聞表現來創造話題，從八月以來不斷造謠，竄改很多事實，掩蓋很多真相，讓小英政績受到很多抹煞。

戴瑋珊表示，八月時，國民黨總統候選人韓國瑜自導自演，自爆車子被裝追蹤器，到到現在為止，韓國瑜的發言人王淺秋都無法證實，也找不到追蹤器，也沒有提告，也沒有報案，可見是個假消息。接著是十一月十五日，韓陣營指控國家機器介入選舉，質疑七千萬豪宅被爆是國家機器餵養媒體，但從監察院資料便可以查查得到。

戴瑋珊說，十一月十八日國民黨立委曾銘宗指控台商資金回流資金是零元，可是經濟部證實七千億元，還公布廠商名單，甚至連包括國民黨的執政縣市長侯友宜、盧秀燕及高雄市代理市長都證實台商有回流，可見是造謠，是假消息。

戴瑋珊說，韓國瑜指控蔡總統不知道東山鴨頭是在台南市，蔡總統當時只是詢問台東店家是否改良台南的東山鴨頭；十二月六日抹黑蔡英文臉書是用公務預算來下廣告，實際上，蔡總統使用的是是競選經費，又是一則假消息。

日前國民黨立委闖進外交部，國民黨立委陳玉珍的手被外交部的門夾到手，戴瑋珊表示，這也是另一場自導自演，從側錄的畫面可以看得出來是國民黨立委黃昭順把陳玉珍的手放入門縫中；總統號次昨天抽出後，國民黨台南市黨部蓄意竄改插畫家幫蔡總統的圖，意圖混淆。