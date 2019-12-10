馬英九問「反滲透法」是否窒礙難行 法務部代表拒答

前總統馬英九今天出席國民黨團舉辦的「反滲透法」公聽會時質問陸委會、法務部，「反滲透法」除了美、澳兩國外，在民主國家並不普及，是否還有其他國家有相關立法；且若一定要訂定「反滲透法」才制得住局面，原因為何。陸委會副主委邱垂正回應，現行法令確實對諸多事項疏於規範；法務部代表針對若該法通過後，將來執行上是否產生困難的問題，則搖頭拒絕回答。

針對為何一定要制定「反滲透法」，陸委會副主委邱垂正回應，現行法令除了對境外勢力指示、委託、資助這些為違反我國選舉公正性、干預民主程序、繞亂社會秩序等行為未有規範外，現行法律許多也沒有罰則。邱垂正舉例，「遊說法」對境外人士從事遊說者，就無罰則；「政治獻金法」也僅針對擬參選人、政黨、政治團體有規範，對於其他團體、個人捐助，則無規範。

至於還有哪些國家也有相關立法，邱垂正僅表示，美國版本的「反滲透法」目前成立案例不多、澳洲採登記制也僅有183筆登記資訊，尚未有任何罰則案例，未正面回答問題。

法務部參事張春暉則針對將來「反滲透法」執行上是否產生困難表示，過往若遇到法律制定完成後，定義不明確情況，檢察官通常會採不起訴處分，張春暉強調，這是通案態度，並非對「反滲透法」個案表達意見，基於尊重立委的立法職權，各版本的意見都尊重。國民黨立委王育敏追問，就「反滲透法」現行12條條文，是否執行上窒礙難行？張春暉則搖頭拒絕再回答。