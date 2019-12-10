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【重磅快評】「亡柯感」是柯文哲問鼎2024的最後一招？

2019-12-10 17:46聯合報 主筆室

台北市長柯文哲一心問鼎大位，一路辛苦操作郭柯王結盟，結果2020未能如願，寄願2024又路途艱險，僅能勉強拉住郭董，但郭董雞蛋放兩籃，藍綠拚戰激烈之下，民眾黨選得辛苦，眼看只有搬出「亡柯感」及吃掉「小綠（時力）」才能維繫生機，政治現實如此，時力黨人也只能徒呼負負。

柯文哲精於政治算計，但政治無法套公式精準演算，以致柯文哲屢屢失誤，他缺席2020總統大選，使得民眾黨立委參選人拓票艱辛，即使他還有20％的支持度，但在藍綠繃緊之下，民眾黨的支持度只有8%左右，各地立委參選人如同隱形，選戰只剩一個月，柯文哲亟思如何有效拉抬選將氣勢，否則民眾黨若如曇花一現，也將危及柯文哲的登龍之路。

這也說明為何民眾黨黨內近日傳出選戰倒數一個月將打出「亡柯感」的選戰訴求，向柯粉喊話「2020沒選好，就很難有2024」，希望催出柯粉的票，而這個概念就是奠基於柯文哲終將問鼎2024大位的想像。

「亡柯感」的靈感應該是來自綠營在這次大選中操作的「亡國感」，只是效果可能大大不同，因為2020都還沒有投票，柯文哲就要拿出2024向柯粉作訴求，距離有點遠，可能也不是什麼高招。

柯文哲不也坦承，對於如何拉抬民眾黨的支持度，他已經想很久了，但還沒有想出什麼好方法；看來，「亡柯感」已是民眾黨不得不然的選擇了。

2024還有四年，國內政局變化快速，柯文哲想玩「亡柯感」，可惜他未能提出值得支持者期待四年的理念或價值，是四、五年來的市政建設？招商成績？或文化建設？柯文哲恐怕都交不出足以傲人的成績單，即使坐擁數目龐大的柯粉，但熱情能持續到2024嗎？更何況2022市長換人做，誰還會記得柯市長，除了那座工程延宕的大巨蛋？

第二個挑戰是2022到2024能否「保溫」？如果民眾黨立委選得好，柯文哲這兩年的問題不大，這個黨主席的位子會讓他有不少發揮空間，如果選得差，同樣會讓柯文哲快速褪色，民進黨當然也不會坐視柯文哲芒刺在背。　　　

所以，在選戰最後階段，民進黨固然打藍，打小綠、打民眾黨也將不留餘力，賴清德在地方喊出「大義滅親」，其實就是發出追殺令，小綠、民眾黨當有所警惕，就如同柯文哲猛搶時力選票一樣，放出「黃國昌不會上」、「浪費選票」重傷時力，也只是想餵飽自己而已，否則柯文哲也提前玩完了。

民眾黨是否要打出「亡柯感」，柯文哲直言選不好確實會變得越來越困難。記者鄭超文／攝...
民眾黨是否要打出「亡柯感」，柯文哲直言選不好確實會變得越來越困難。記者鄭超文／攝影
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柯文哲民眾黨民進黨

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