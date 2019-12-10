馬英九：「反滲透法」就像哈利波特中的「催狂魔」

馬英九表示，「反滲透法」這樣一部涉及「國家安全」與「人民權益」衝突的法案，只有民進黨版，沒有行政院版，是大大不妥；因為這個法案未來要由行政院各部門執行，相關部會當然應該參與法案的制定，才能避免侵犯人民權益或影響政府機關運作，民進黨破壞這個程序，毫無正當性。

馬英九說，再從法案的內容來看，對於「境外敵對勢力」及「滲透來源」等名詞的定義空泛模糊，幾乎所有中國大陸的公、民營機構組織，都可被解釋為「滲透來源」，未來任何人與這些機構組織往來，就可能觸法入罪，這不僅包括在大陸的臺商、臺生、臺眷、或每年訪問大陸約五百萬臺灣旅客，都面臨極大的風險，簡直讓臺灣社會回到戒嚴與動員戡亂時代。

馬英九指出，國家安全固然重要，但民主自由的價值也不容毀棄，兩者要取得平衡，就必須堅守憲法的「法治國」原則。馬痛批，蔡英文總統執政三年半以來，心中只有選舉算計，沒有憲法正義，任內通過「促進轉型正義條例」、「政黨不當財產處理條例」，沒收「公民投票法」、強修「國安五法」，乃至於不顧民主程序將「反滲透法」逕付二讀，肆無忌憚地摧毀民主政治賴以存在的「法治國原則」，為打擊異己而不擇手段。