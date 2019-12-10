民進黨籲馬英九交代 與羅、許的關係及廣告是否申報？

民進黨副秘書長林飛帆。本報資料照片 分享 facebook

針對前總統馬英九批評民進黨力推反滲透法是綠色麥卡錫，民進黨副秘書長林飛帆反擊說，陸軍退役中將羅文山因收受中國政協委員許智明千萬元資金替馬英九助選而遭判刑，馬英九沒辦法交代清楚跟羅文山、許智明之間的關係及資金往來，正是今天需要反滲透法的原因。

國民黨立院黨團今天針對反滲透法草案舉行公聽會並邀請馬英九出席，林飛帆及民進黨下午舉行記者會駁斥馬英九及曾銘宗等人的批評。

林飛帆說，曾銘宗說民進黨不願意召開公聽會，但民進黨立法院黨團在十一月廿八日就已舉行過公聽會，正、反意見都有邀糗，其中就包括國民黨不分區立委提名人陳以信及國民黨中央政策會的吳育昇，有沒有召開可以輕易地可以查證。

針對馬英九以綠色麥卡錫形容反滲透法，林飛帆說，今天之所以要討論反滲透法正是因為台灣面臨中國對民主制度嚴重破壞，現行及現有的法制對部分針對中國滲透來源及規範、管制，是有不足之處，需要一部反滲透法。

林飛帆也拿出馬英九與羅文山、許智明合照的手法說，「需要的原因就是因為像這樣的事件。」他說，合照未必是重點，重點是馬英九到今天都還在迴避幾個問題，是否是否知道見面的對象羅文山跟許智明的金錢往來關係？彼此的關係是什麼？是否知道刊登廣告資金來自許智明，馬英九必須清楚交代。

林飛帆說，當年鋪天蓋地在各大報幫馬英九刊登競選廣告，不相信馬英九會不知道這件事。馬英九也要向社會說明並交代，羅文山當年替馬英九刊登的這些廣告經費，是否有申報？對於這筆資金是否清楚，馬英九應向大眾說明。

林飛帆表示，正因為如此，台灣才需要反滲透法規範中國指示、接收指令及資金，甚至接受中國指揮去做進一步對台灣民主制度破壞，甚至是替中國做宣傳，都應該要被禁止，而這是反滲透法重要內容。

林飛帆說，很遺憾馬英九一副正氣凜然，對於馬英九沒辦法交代清楚羅文山、許智明之間的關係及資金往來，正是今天需要反滲透法的關係。