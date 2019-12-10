盧秀燕爆「廉政首長關說門」 廉政署：諮詢意見非關說

法務部廉政署。聯合報系資料照片／記者黃威彬攝影 分享 facebook

有關媒體報導「台中市政風處長懸缺、法務部首長送名單關說難看」，指台中市長盧秀燕爆料有人關說台中市政府政風處長的職位；廉政署今天表示，有關縣、市政府政風處處長人選，為表尊重，由本署規劃提供適任人選，親自拜會縣市首長就推薦人選取得共識後，由法務部依相關作業程序派任。

廉政署表示，至於台中市政風處處長職缺懸缺一案，廉政署曾先後提供人選徵詢市長意願，但尚未取得共識；而拜會縣、市首長提供人選諮詢意見是尊重首長，為人事作業之一環，並非「關說」；廉政署還說，台中市政風處處長一職，仍由本署通盤檢討規劃。