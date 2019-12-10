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推倒藍綠高牆 宋楚瑜：不要寒流、不要青菜

2019-12-10 15:28聯合報 記者鄭媁／台北即時報導

親民黨總統候選人宋楚瑜。記者蔡晉宇／攝影
親民黨總統候選人宋楚瑜。記者蔡晉宇／攝影
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親民黨總統候選人宋楚瑜競選總部正式開張。宋楚瑜致詞時表示，2000年他和張昭雄合作角逐總統大選，抽中1號，結果老天爺說，2000年大家沒有一心一意，來了「三心二意」，所以台灣現在「二二六六」，這次讓大家一心一意，不要再三心二意了。

宋楚瑜表示，他從美國念完書回來，一路走來，始終如一，愛這塊土地盡心盡力。他和副手余湘這次參選是要推動，讓台灣重新找回有能力、有執行的政府，讓人民重新恢復對政府的信任，找回百姓對民主政治的信心。 

宋楚瑜表示，他這次參選，就是要讓全世界相信，台灣未來的領導人可被預測、可被信任，不會胡來亂搞，因為這個地區的安全影響整個亞太地區安全，他們保證一定拿出最大誠意，好好為人民服務。

同時，宋楚瑜也提出五大政見。第一，把國家利益放在前面，把政黨利益放兩邊，他當選後，會和各黨領導人到總統府共商國是，也要求未來任命的行政院長，例行和縣市長好好溝通，資源共享，不分黨派及族群。

第二，宋楚瑜說，他會尊重民意、尊重立法院，當選後每年一定會到立法院做國政報告，他所任命的行政院長，一定要是立法院同意的人選。第三，他會網羅各黨派人才，組織大聯合政府。過去幾任總統，把文官制度幾乎破壞掉，除了以前的省長團隊外，有哪個執政政府讓人民感覺有操守、有做法且有紀律、且傾聽民意？

第四，宋楚瑜提到，作為總統，他和余湘必定遵守中華民國憲法，他會主動向對岸說，台灣不會放棄自由民主的制度，自由民主是我們每個人的ＤＮＡ，要確保軍事安全、國際安全、經濟安全及生活安全。

宋楚瑜說，台灣人要當家作主。只要他主政，和對岸談話的任何內容，他一定將重大決定到立法院向國會報告，「只要立院不同意，宋楚瑜絕不簽字，」這就是台灣真正的民主。

第五則是民生問題，宋楚瑜批評，民進黨啟動好多改革，弄得大家昏頭轉向，一例一休年金改革、108課綱等，「這些事情不讓你覺得非常惶恐嗎？」他當選後，會不分黨派、族群，把大家的問題，好好一步一腳印，為大家一起服務。

宋楚瑜重申，太陽出來了，「台灣人民不要寒流、不要青菜講講，」要真正會做事的人，讓大家一起把藍綠高牆推倒，迎向光明的未來。

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