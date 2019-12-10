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年度票選漢字「亂」 台師大教授：全民全力共治亂象

2019-12-10 14:49聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

聯合報選出2019年代表漢字──又是「亂」，相距2008年，已有11年之久。台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，台灣終始循環，竟又回轉到11年前的窘境，毋寧是令人感嘆的。撥「亂」反「治」 ──2019的「亂」終將過去。

林保淳說「2008年國民黨馬英九獲得勝選，台灣甫從貪腐的扁政權手中破繭而出，理當人心向治，充滿樂觀的期待才是；但是，也就在這一年中，扁政府下台前的三光策略、馬上任之後的人事糾葛，到張銘清、陳雲林被羞辱的事件、扁涉貪污的藍綠攻防，無一不使人民驚惶錯亂，尤其是以排山倒海威勢橫掃全球的金融海嘯，撲天蓋地而來，雪上更加一層霜，恐怕也只有一個「亂」字，堪堪足以代表台灣當時普遍低迷的心態了。

儘管馬英九兩任八年的執政，由於其庸懦的性格，未能「撥亂反治」，且黨內紛擾不斷，故予民進黨的蔡英文得以趁虛而入，國民黨坐失江山，但平心而論，雖進取不足，但守成有餘，尤其是兩岸關係緩解，外交戰休兵，大批陸客湧進台灣，也總算是維持了個相對持平的格局，故年度選字雖未見樂觀，而「盼」、「淡」、「讚」也還算差強人意。

2016年，蔡英文執政，前一年度的「換」字，是足以代表國人殷切期待之意的，可緊接著四年，「苦」、「茫」、「翻」，三字就足以證明了蔡政府執政的失敗，這點，從其廣設黑機關、大量晉用私人、年金改革、一例一休的不得人心中，是可以相互印證的。

而今年，在「苦茫翻」之外，竟又是「亂」字輪值，細思2019年以來，從去年的「拔管案」、「東廠案」、「普悠瑪案」、「外交官之死案」延伸下來，到今年的「沒收公投案」、「斷交案」、「私菸案」、「斷橋案」、「三百萬案」、「論文門案」、不僅十足地彰顯出執政當局的施政全無法度，甚至連領導人的誠信，也都有龐大的質疑聲浪。如此現象，較諸2008年，更是史無前例的「亂」了。

而就在這四年之中，網路崛起，在不必深負言責的寬鬆法令下，網民流竄，各以私意交互攻詰，造成社會嚴重的對立與撕裂，再加上政治人物蓄意培養、操縱網軍，媒體不但棄守第四權，甚且濟惡，使得網路流言，竟然成為輿論的風向，更助長了此一「亂」象，最近喧騰人口的「卡神網軍案」，正足以代表。

曾國藩說：「風俗之厚薄奚自乎？自乎一二人心之所向。」國家之治亂，亦往往繫乎在上位的領導者。中國自古以來，亂多治少，儘管其中不乏有操掌話語權者的「後見之明」，但揆諸歷史，則大多數亂國之君，往往就是禍亂之源。

弔詭的是，這些人絕對不會承認在他轄下的國家是「亂」的，養於深宮廣院中的晉惠帝，不知民間疾苦，質疑餓死的貧民，「何不食肉糜」，心胸狹隘的明思宗，強徵三餉，苛剝百姓，不思力強上進，而將責任歸諉於清人，這與當今的執政者用漂亮的數據，宣稱目前是台灣經濟最佳的時刻，而將一應的挫折，推諉於中共打壓，大肆販賣其「芒果乾」，究竟有何兩樣？施政不佳、競爭不力、復加以壓制輿論、打擊異己，此之謂「亂自上作」。到此，不禁令人懷疑，「亂」是否就是台灣人的宿命。

暴亂、煩亂、紛亂、錯亂、凌亂、混亂、紊亂，是與「亂」字常聯用漢語辭彙，細思之下，無一不可在2019年台灣社會與人心中窺見其激烈迴響。回首這一年，也許真正能令人稍感安慰的，就是：「亂」總算將過去了吧？再如何夾纏倒錯、多變紛歧的「亂」，都將在時序的流轉中過去，2020年、2021年、2022年……，還有未來無數的年代，無論如何，都應不會再超過這千百年罕有的2019大亂年吧？我相信，這是全台灣人民一致且最微薄的期盼。

大亂之後，必有治年。漢字的「亂」，其實也隱含著未來可能的「治」。從字形上看，「亂」是在架子上放一束絲，兩手加以整理的意思，從絲團的糾結而言，的確是一團糟的「亂」，但此一亂糟糟的情狀，是任何看了都會嫌其礙眼、刺目的，因此必然需要用雙手加以整治、理順。

由此，也衍生出「亂」的另一層剛巧與本義相反，卻能饜服人心的意義──「治」。《尚書‧泰誓》中，武王說「予有亂臣十人，同心同德」，「亂臣」指能平亂、理亂的臣子，也就是治臣。一團亂絲，需有人順理；一國亂象，需有人平治。亂而能治，關鍵則在「同心同德」。

古代聖賢早已指出了，唯有「同心同德」，才能「撥亂反治」。所謂「同」，就是不限黨派、不拘地域、無分男女的「全民」；就是不藏私心、不圖己利、無畏無懼的「全力」。全民全力，共治亂象，艱苦卓絕地渡過台灣亙古未有的這一道「亂」關，這是我在「亂」中所窺見的一道曙光，也是2019年末我最卑微的期盼。」

台師大國文學系教授林保淳。圖／取自林保淳臉書
台師大國文學系教授林保淳。圖／取自林保淳臉書
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蔡英文馬英九國民黨

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