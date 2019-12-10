促轉會舉辦政治受難者後人「卸密」創作成果展

行政院促轉會表示，由該會委託海桐藝術中心承辦的「政治受難二、三代家屬創作與對話工作坊」，於今天（12/10）起，在國家人權博物館景美園區，舉辦為期三周的「卸密」創作成果展。此展覽與工作坊為促轉會推動心理療癒計畫的一部分，展出作品涵蓋繪畫、裝置、詩作、小說、影像與雕塑等多元形式，皆為成員透過團體創作練習與對話孕育而生。活動將於12月15日下午2至5點開幕，屆時將有結合行為、視覺、詩歌吟唱的演出及參展者開幕座談，22、29日也分別有兩場主題座談。

促轉會說，此次團體工作坊的宗旨，是透過藝術創作練習，拓展不同形式的經驗表達，使成員能在相互聆聽與敘說中，開啟與自身及社會對話的空間。策展人蔡海如表示：「創作是一條值得重視的路徑，人們可藉由藝術語彙，將難以敘說的東西傾吐出來。過程無論辛苦或愉悅，都能帶來表達的滿足感，同時自我釐清與完成，展開與他人的對話。」促轉會重建社會信任組召集人彭仁郁也認為，受難經驗的敘說及理解並不容易。藝術是超越語言形式的表達，可開拓個人對難以言說的感官經驗的覺察。