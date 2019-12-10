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台糖農場工人女兒立委吳玉琴回鄉 參加馬稠後園區動土

2019-12-10 14:34聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程上午舉行動土典禮，當地出身立委吳玉琴，民進黨下屆不分區立委排名第一，特地返鄉參加，她說，父母是台糖馬稠後農場工人，父母拉拔他們4名孩子長大，故鄉開發產業園區，她很開心，未來推動長照照護相關產業。

吳玉琴今年可說雙喜臨門，自己被排入民進黨下屆不分區立委第一名，故鄉鹿草鄉豐稠村又是馬稠後產業園區後期地點，她獲邀致詞，述說父母擔任台糖馬稠後農場工人，拉拔他們4名孩子長大故事，她表示，台糖養他們全家人，她專注長照相關法案立法，最近就通過復康巴士及到宅沐浴車免貨物稅法案。

她說，樂見馬稠後園區後期，針對高齡化規畫智慧健康照護園區，未來成為發展智慧健康照護科技產業重鎮。吳玉琴長期投入老人及弱勢團體福利工作，是老人長照專業立委，排名不分區第一，顯示總統蔡英文重視老人福利及長照。

吳玉琴家鄉鹿草鄉豐稠村，是只有4、 50戶小農村，吳出身農家，父親還住在農村，吳玉琴孝順，關心家鄉建設及老人福利，蓋長照中心經費不足，吳玉琴與立委蔡易餘聯手爭取千萬元，讓長照中心得以順利興建。

吳玉琴擔任中華民國老人福利推動聯盟秘書長近20年，協助修正老人福利法，參與制定國民年金法和長照政策，推動失蹤老人協尋中心、失智症守護天使訓練計畫等，2013年起擔任台灣社會福利總盟理事長，凝聚各社福團體共識，為弱勢族群發聲、爭取福利；2016年代表民進黨出任不分區立委。

嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程上午舉行動土典禮，當地出身立委吳玉琴，民進...
嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程上午舉行動土典禮，當地出身立委吳玉琴，民進黨下屆不分區立委排名第一，特地返鄉參加。記者魯永明／攝影
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長照民進黨不分區立委

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