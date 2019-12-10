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台中政風處長懸缺 盧秀燕：法務部首長送名單關說難看

2019-12-10 14:12聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市盧秀燕上任後，政風處長迄今懸缺，由副處長許金來代理。民進黨議員林祈烽今總質詢詢問，盧秀燕語出驚人表示，「不同首長送不同人選來關說我，很難看」。議員追問盧秀燕屬意誰？盧秀燕說「就看中央意見啊！為什麼不真除呢？人也不是我挑選的」。

府會人士表示，各縣市政風處長人選，通常由法務部廉政署建議，並尊重縣市首長的意願，最後由中央派任；台中市政風處長迄今未派任，由副處長代理處長將滿周年，在政風界相當罕見。

林祈烽今總質詢拿出看板「政風處長？首長懸缺一整年」，質疑為何政風處長懸缺一整年？要由副處長代理多久？盧秀燕回說，「您可能是新科議員不了解，政風處是一條鞭中央派任」。林問「為何派不下來？警察局、主計處都沒問題」。盧回「應該請立委去問中央為何不真除？」

盧秀燕說：「他們自己不同首長送不同名單來關說我，是啊！很難看啊，我不想公開而已，很難看啊」。林祈烽問：「那盧市長屬意誰來當政風處長呢？」盧回答「我沒有屬意的人，那是中央職權啊」。

盧反問「你覺得法務部不同首長送不同的人選來？我該怎麼辦好呢？你覺得哪個好呢？我又沒辦法做調人？」林祈烽再問盧的屬意人選，盧秀燕說「那就看中央意見啊！我覺得現在的局處長很好啊！許（代理）處長也不是我挑選的啊！」。

盧秀燕的談話引起府會圈議論紛紛，府會人士討論，盧秀燕提到「關說」、「很難看」等字眼，又說道「為什麼不真除呢」，似乎直指中央、地方屬意的人選不同。府會人士說，政風處由副處長代理近1年，確實有違常態，而且法規限定，代理期限超過1年，恐引發相關問題。

台中市政風處長懸缺近1年，台中市長盧秀燕今總質詢語出驚人「法務部不同首長送不同人...
台中市政風處長懸缺近1年，台中市長盧秀燕今總質詢語出驚人「法務部不同首長送不同人選來關說我，很難看」，引爆府會圈議論紛紛。記者洪敬浤／攝影
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台中市政風處長懸缺近1年，目前由副處長許金來代理處長。圖／取自台中市政風處官網
台中市政風處長懸缺近1年，目前由副處長許金來代理處長。圖／取自台中市政風處官網
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民進黨議員林祈烽總質詢為何政風處長懸缺近1年？台中市長盧秀燕語出驚人回答，「法務...
民進黨議員林祈烽總質詢為何政風處長懸缺近1年？台中市長盧秀燕語出驚人回答，「法務部不同首長送不同人選來關說我，很難看」。記者洪敬浤／攝影
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盧秀燕台中市警察

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