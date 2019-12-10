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凸顯民進黨主政荒謬 國民黨下午文武場兩地開戰

2019-12-10 13:41聯合報 記者周志豪／台北即時報導

為凸顯民進黨政府主政荒謬，國民黨下午文武場兩地開戰，除黨團將在立院開「反滲透法草案」公聽會，由前總統馬英九領軍發動質疑；黨中央也在副祕書長蔡正元號召下，動員支持者路過行政院抗議綠營網軍霸凌外交官。

馬英九表示，法案中對「境外敵對勢力」及「滲透來源」定義空泛模糊，幾乎所有中國大陸公、民營機構組織都可被解釋為「滲透來源」，未來台商、台生、台眷或每年5百萬訪陸台灣旅客等與這些機構組織往來，就可能因不知情觸法入罪。

馬英九批評，民進黨的做法，簡直讓台灣社會回到有「懲治叛亂條例」、「檢肅匪諜條例」、舊「刑法」一百條的戒嚴時代。

馬英九說，民進黨「反滲透法」形塑「境外敵對勢力」滲透來台恐共氛圍，製造紅色恐慌，就像釋放《哈利波特》裏「催狂魔」催化人民恐懼感，藉此騙選票攫取政治利益，這樣的法律一通過，何止綠色恐怖，更將使台灣籠罩新「麥卡錫主義」幽靈下。

國民黨團總召曾銘宗指出，民進黨為操作假共諜案，臨時把反滲透法草案抽出來逕付二讀，宣示強推立法，不僅立法程序上有爭議，法條規範內容影響民眾基本權力，既然民進黨不辦，國民黨團就來辦公聽會，聽聽各界的意見。

曾銘宗質疑，反滲透法草案若完成立法，將涉及國家安全與2300萬民眾基本權利，但為什麼這麼重要的法律，行政院卻沒有自提版本？立法審查過程民進黨也不讓法案經委員會，甚至也不願多開幾場公聽會，就逕付二讀，不符合程序正義。

而在「卡神」楊蕙如因透過網軍詆毀外交官案遭起訴後，近日國民黨團兩度到外交部抗議，但卻都遭外交部長吳釗燮閉門羹伺候，更因與員警發生推擠，導致黨籍立委送醫、挨告，但仍得不到外交部具體答覆。

為逼民進黨政府正視問題，在蔡正元主導下，國民黨下午也將發動北北基桃支持者與黨工，「路過」行政院，針對楊蕙如網軍霸凌優秀外交官致死事件、外交部以警察阻擋立委進部拜會吳釗燮，拉高抗議層級表達訴求。

蔡正元凌晨也在臉書出示台北市議員王欣儀索取資料回覆單，質疑警察局把理性拜會吳釗燮的立委當滋事群眾，派出警察阻擾「立委群眾」進入外交部，民主國家最荒謬的事不過如此，警察已遭民進黨政府東廠控制。

為凸顯民進黨政府主政荒謬，國民黨下午文武場兩地開戰，除黨團將在立院開「反滲透法草...
為凸顯民進黨政府主政荒謬，國民黨下午文武場兩地開戰，除黨團將在立院開「反滲透法草案」公聽會，由前總統馬英九領軍發動質疑；黨中央也在副祕書長蔡正元號召下，動員支持者路過行政院抗議綠營網軍霸凌外交官。記者周志豪／攝影
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民進黨外交部國民黨

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