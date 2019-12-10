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重啟核四公投送件逾60天 黃士修：是忘記還是害怕想

2019-12-10 13:21聯合報 記者吳淑君／即時報導

核四公投案37.5萬份連署書，10月9日送件，至今已經超過60天，能否成案中選會遲未公布，重啟核四公投領銜人黃士修質問民進黨籍的李進勇主委，今年僅查對核四公投一案，究竟要拖到什麼時候？「陳英鈐先生離開一年了，我們懷念他。」

黃士修在臉書貼聲明指出，中選會的最新說法是，「10月14日才發函給戶政機關」，所謂的「依法在60天內查對完畢」，最晚要到12月13日才公布。

然而，根據2018年經驗，戶政機關的查對能量，平均每天可查對每案2~3萬份連署書。陳英鈐主委在任時，更是同時查對10項公投案，共計超過526萬份連署書，在30+10天內查對完成並公告成案！

民進黨籍的李進勇主委，今年僅查對核四公投一案，37.5萬份連署書，究竟要拖到什麼時候？照理來說，戶政機關查對數字，在10月底已回到中選會，現在竟然拖到12月中遲未公布。

黃士修質疑，中選會是否在等待高層指示，搞出類似去年以核養綠公投9492份「被未簽名且失蹤」的不合格連署書？「我們嚴正敬告中選會，請如實公布原始查對數字，勿照府院內定劇本，竄改核四公投連署書合格數。」

「你是忘記了，還是害怕想起來？」

2月26日，新新聞與風傳媒民調，54.8%民眾同意重啟核四。離核四廠最近的台北市與新北市，支持率分別為60.3%與58%。

11月26日，ETtoday新聞雲民調，60.8%民眾認為2025非核家園不可能達成，65.8%民眾同意重啟核四。

府院黨因此緊張到全力封殺特定政黨候選人支持核四政見。

蔡政府宣稱已尊重公投結果，卻違背反空污公投減火力的全民共識，也違背以核養綠公投續用核電的全民共識。我國的燃煤發電創新高，核電廠仍然死刑待決。

6月17日，蔡英文總統害怕核四公投影響選情，更下令立法院一天之內修法，將公投脫鉤大選。蔡英文總統為了自己的權力慾望，不惜出賣台灣的民主。明年1月11日總統大選，就是全民的再次公投！

核四公投案37.5萬份連署書，10月9日送件，至今已經超過60天，能否成案中選會...
核四公投案37.5萬份連署書，10月9日送件，至今已經超過60天，能否成案中選會遲未公布。圖／本報系資料照
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公投核四中選會

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