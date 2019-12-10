蘇嘉全：面對中國滲透 籲將民主台灣當作範例

立法院長蘇嘉全、總統蔡英文今天出席「第14屆亞洲民主人權獎」頒獎典禮。蔡總統、及蘇嘉全院長也各頒發亞洲民主人權獎獎座、10萬美元獎助金，獎勵「人民外交培訓計劃」在保障人權的努力與貢獻。蔡總統更頒授「大綬景星勳章」予美國國家民主基金會執行長卡爾．葛胥曼，表彰推動全球民主化的貢獻。

蘇嘉全表示，今天是12月10日，也是國際人權日，台灣民主基金會每年都選在這個特別的日子頒發「亞洲民主人權獎」，就是為了彰顯人權的價值，並向世界展現台灣對民主自由的堅持。

台灣民主基金會今天舉辦「第14屆亞洲民主人權獎」，蘇嘉全表示，澳洲的「人民外交培訓計劃」(Diplomacy Training Program)從眾多的競爭者間脫穎而出，成為第十四屆「亞洲民主人權獎」的得獎者，蘇提到，「人民外交培訓計劃」已培訓超過3000名來自亞太地區、中東以及北非等60多個國家的人權捍衛者，協助推動社會民主化的改革進程時，能夠更加安全、並且更加有效率達到目的。