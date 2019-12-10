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世界人權日 蔡英文：歷史已證明民主體制最能解決爭端

2019-12-10 12:34聯合報 記者周佑政／台北即時報導

今天是世界人權日，蔡英文總統上午出席台灣民主基金會主辦的第十四屆亞洲民主人權頒獎典禮，蔡總統說，她要對國際社會理念相近的朋友發出呼籲，「人類歷史上民主政局存在的時間並不長，但歷史已證明民主是最有韌性、最能解決爭端，也最能凝聚眾人意志的政治體制。」

蔡總統表示，今天不僅是世界人權日，也是推進台灣民主化關鍵的美麗島事件40週年。幾天前她在高雄參與美麗島事件紀念遊行，和當時的參與者及辯護律師重回歷史現場。40年過去了，大家走上不同的人生路徑，也許對政治有不同的想法，也許也加入不同政黨，「這正是台灣民主的珍貴與可愛之處」。

她說，當年民主前輩以非凡的勇氣，抵抗威權政府的壓迫，成就今天民主自由的台灣，美麗島事件就是台灣走向民主化的歷史轉折。歷史的記憶，台灣人民沒有忘記，正因沒有遺忘，所以在台灣民主逐漸鞏固的今天，「我們透過亞洲民主人權獎，為全球的民主與人權倡議盡一份心力」。

今年亞洲民主人權獎的得獎者是「人民外交培訓計畫」，蔡總統說，人民外交培訓計畫是由東帝汶前總統何塞·拉莫斯·奧爾塔，及澳洲新南威爾斯大學教授加思·納特姆在1989年成立。在東帝汶獨立前，拉莫斯·奧爾塔透過尋求國際支持，來對抗人權侵害事件。

蔡總統說，「我們周邊還有很多國家地區，還沒走向民主化的道路，也有許多想追求民主自由與基本人權的人們，正受到威權政府的壓迫與打擊」。對台灣人來說，當民主已成為像呼吸一樣自然的事情時，「我們不能忘記，守護民主是我們的責任，支持民主是我們的信念」。

台灣民主基金會董事長蘇嘉全說，面對當前中國威權政府，對民主世界的侵略與滲透，要向正在推動民主化，致力加入民主陣營的國家或地區發出呼籲，請大家把民主的台灣當作一個範例，永遠都要對民主、自由與人權懷抱信心，因為民主終究會贏得最後的勝利。

蔡英文總統（左）上午出席「第14屆亞洲民主人權獎頒獎典禮暨授勳」，第14屆民主人...
蔡英文總統（左）上午出席「第14屆亞洲民主人權獎頒獎典禮暨授勳」，第14屆民主人權獎由何塞‧拉莫斯‧奧爾塔及澳洲雪梨新南威爾斯大學榮譽教授加思‧納特姆（Garth Nettheim）共同創立的「人民外交培訓計畫」獲得，由Patrick Earle （右）代表領獎。記者蘇健忠／攝影
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