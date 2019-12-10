美麗島40周年勞團捷運快閃開講 籲執政黨落實照顧勞工

12月10日是高雄美麗島事件40周年及世界人權日，高雄市獨立總工會號召近百名各工會團體，上午在捷運美麗島站舉行快閃活動，隨即步行到中央公園，進行「建構工會第三勢力、拒絕政黨小三苦力」開講，理事長張緒中批，民進黨執政後忘了前輩初衷，從總統到五院院長都出身南部，卻未真正照顧勞工朋友。

張緒中表示，勞工朋友與民進黨一同走過台灣街頭運動、爭取民主的過程，但從2000年執政後三次政黨輪替，民進黨將勞工勢力收買、壓抑，這從兩黨選前提名的勞工立委就可看出來。

張緒中說，高雄的美麗島事件是民進黨的資產與圖騰，但總統到五院院長都出身南部，卻未真正照顧勞工，口惠而實不至，「民進黨應該有機會讓台灣分配更平衡、城市發展，凸顯美麗島精神，建立真正民主、重視人權的政府！」

無黨籍高雄第6選區參選人吳佩蓉也到現場開講，她表示，從中山一路、大同路口到中央公園，這個地方過去就是民主運動聖地，但包括工會在內，這幾年社會運動的發展，對比香港反而「消風」，勞工也沒有過得更好，最慘的是被當成執政黨的側翼或附庸組織。勞工選票被收編，但從勞資糾紛、南部低薪到勞保低報問題，都沒有被解決。