高市議會國民黨團反擊綠營：完成預算審查是對市民負責

高雄市議會民進黨團譴責國民黨團「多數暴力」，昨天晚上挑燈一口氣審完明年度地方總預算二、三讀，「包裹式」通過。國民黨團也不客氣的回批民進黨團，將預算審查「政治化」，一讀拒審預算，二、三讀一再杯葛、清點人數，國民黨議員秉持效率和對市民負責的態度，以民主制度的表決方式通過預算。

國民黨團總召曾俊傑表示，民進黨一讀拒審預算，二、三讀杯葛、清點人數有8次之多，預算審查也政治化，讓國民黨議員的發言權被剝奪；這次會議已經加開了10天的臨時會，本來70天變80天，因為會期只剩兩天半，如果這樣一直一直再鬧下去，預算沒有辦法過關，高雄市建設和社會福利等都無法過關，這對278萬的市民無法交代，所以舉手表決審查預算，這是民主機制常態，在任何民意機構都是這樣。

議員劉德林說，前市長陳菊時的議會審查，才是連宣讀都不宣讀，當時議長康裕成曾大槌一敲就通過，這才叫一錘定江山的包裹式通過。

議員蔡金晏表示，國民黨雖然是多數，在預算審查期間也都讓民進黨有充分表達意見的機會，最後大家投票表決有甚麼不對。

議員陳麗娜說，預算審查期間民進黨議員多次以清點人數為手段導致流會，不針對預算討論，只會操作政治議題，無疑是浪費議員時間和辜負市民期待。