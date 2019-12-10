【即時短評】從空總開始 中止台灣公共建設黑洞
空總台灣當代文化實驗場C-LAB二期整體發展計畫內容近日曝光，藝文界這才驚覺，原來有個七棟SOGO、半個大巨蛋的建案，可能即將出現身邊。這，只是台灣公共建設長期黑洞的一例。
說起空總此案，確實如文化部與執行單位C-LAB所說，去年初即已提出「一機構三中心」的想法，也舉辦多場諮詢會及說明會。然而回到今年11月7日立法院教育及文化委員會審預算現場，立委不滿行政院核定公文竟在7日當天才送到立委手上，核定內容也在會上才看到，乃至質疑空總對居民的說明會都僅數位里長、里民前來，都暴露空總此案的倉促不當。
而空總當然並非唯一如此草率決定的公共建設。回首台灣公共建設史，被建築師稱為「台北市史上最大恥辱」的大巨蛋、近年的新故宮計畫，乃至處境尷尬的桃園機場第三航廈計畫，都是在少數且很可能是行外人討論下就擬定大方向，此後一步步執行預算。即使不像大巨蛋這樣弄得無路可出，在來回重擬間，已浪費無數公帑與相關人力。
公共建設出於納稅人的財源，原本該基於國民需求審慎規畫，何時成了三、兩人就可決定之事？台灣有必要重新擬定公共建設規畫SOP，不得再非專業掛帥、便宜行事，這次多虧有藝術家以小蝦米之姿努力對抗揭露，否則台北恐怕又出現另個大巨蛋。
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