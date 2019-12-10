網傳要韓粉在選票寫名字 韓辦將赴市警局報案

韓國瑜競選部總發言人王淺秋上午指出，最近有假訊息在網路上流傳，提醒挺韓支持者要在選票上寫上名字，誤導選民使用錯誤的投票方式，影響選舉，已公然觸法。王淺秋下午將前往台北市警局報案。

王淺秋在上午記者會中指出，從韓國瑜參選以來，這段時間不斷遭受抹黑抹紅以及抹黃，處處皆是各種核彈抹黑。韓國瑜昨日抽完號次後，立刻開始有人在臉書上惡意張貼假訊息，教導選民務必要在選票上寫上名字，誤導選民使用錯誤的投票方式。