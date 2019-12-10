台大院方駁特權：立委就醫流程非工作規範

昨天晚間台大醫院「立法委員就醫或請託關照作業程序圖」內部文件曝光，立委本人、親屬、選民的在門診急診請託專屬流程，遭批容許特權。台大醫院今早表示，網路文件為十多年間建立之內部紀錄，但未經院會討論通過同意，亦非工作規範，向所有受到影響的民眾致歉。

針對內部文件有關立委急診就直送重症區之流程，台大醫院表示，為了避免影響病人就醫，目前會在「急診重症區有空位的時候」，才會將前來就醫的名人引導至單獨作業區。

台大醫院說，都有公告在急診室並提醒病人及民眾，急診室禁止採訪或拍攝、不能拍照打卡，陪病親友也不能超過兩人。所有病人皆有經急診篩檢及內部應有的程序，這些規定都要再努力落實。

至於有關委員選民及委員親屬的門急診等特殊流程，台大醫院表示，此文件非工作規範，醫院對每個病人都會盡力照顧。

台大醫院強調，醫院病患很多，醫療單位業務繁忙，當媒體、選民、委員親屬到門診或急診，都會告知只有在不影響正常醫療的狀況之下，才能酌情協助，但無法干預醫療作業。

台大醫院資深急診醫師表示，確實有這份內部行政處理流程存在，但對於第一線急診醫師來說，這不是硬性的規定。他說，醫師都是考量如何兼顧，「不能影響到重症區病人的權益、竭力避免影響急診其他病人」，再做出當下能做的最好安排。

另一位台大資深急診醫師表示，立委進重症區，並不是因為醫師視他們為VIP，而是因為立委多半伴隨許多訪客、媒體，一般民眾也常來爭睹，對其他急診病人是很大的干擾。