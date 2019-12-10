尷尬！農委會辦台東釋迦外銷 張志明舉手發言未獲理睬

農委會副主委陳添壽今天到台東地區農會，與立委劉櫂豪、縣長饒慶鈴、農會及農民共同宣示「台灣釋迦新南向暨新興市場拓銷媒介會」，說明釋迦外銷穩定成長，且持續拓展至各國；副縣長張志明也到場關心，未料，發生欲發言未獲理睬的尷尬場面。

陳添壽說，釋迦是全國外銷前5名水果，且9成在台東，農委會為拓展新興市場，107年已輔導外銷業者拓展馬來西亞，迄今穩定成長，明年更擴大市場到新加坡、汶萊及印尼等國，今年及明年釋迦產季期間，農委會也辦理「拓銷及試銷」補助。

劉櫂豪則說，台東釋迦外銷不分藍綠，這應該是要大家努力來幫助農民，但釋迦要外銷不應只侷限於中國大陸，而是要設法在中國大陸以外拓展到世界各地，如何行銷國際市場，第一多辦行銷會，第二鼓勵貿易商拓展新市場，第三政府要有補助誠意。

劉櫂豪建議，政府要運費補助，在過渡時期銷往中國大陸的釋迦，還是要一定的補貼運費給農民。

國民黨立委參選人、台東副縣長張志明也到現場關心，主動和農民握手致意，但與劉櫂豪卻是零互動，兩人似乎刻意避開，未正面寒暄，但更尷尬的是，正當張欲舉手發言時，現場主持人卻未發現，張只好尊重放棄發言。