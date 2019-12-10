民團呼籲各黨候選人 建立友善育兒環境

婦女新知基金會等民間團體今天在立法院外舉行記者會，針對兩大黨總統候選人陸續提出生育政見，民間團體呼籲，真正的友善生育不是灑錢了事，而是應透過家庭、勞動與性別平等政策，為蠟燭兩頭燒的育兒家庭，促進性別分工與生活品質。

民團也提出六項政見，呼籲各黨候選人停止灑錢競賽，除了增加公共托育服務的承諾外，應早日正視如何透過政策，全面打造性別平等的家內分工、對育兒友善的職場文化與社會環境，以建構友善生育、共同育兒的社會作為改革目標。 民間團體帶著小朋友一起舉行記者會，呼籲各黨候選人建立友善育兒環境。記者胡經周／攝影 分享 facebook 婦女新知基金會等民間團體今天在立法院外舉行記者會，針對兩大黨總統候選人陸續提出生育政見，民間團體呼籲，真正的友善生育不是灑錢了事，而是應透過家庭、勞動與性別平等政策，為蠟燭兩頭燒的育兒家庭，促進性別分工與生活品質。記者胡經周／攝影 分享 facebook