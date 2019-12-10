立院12月18日至12月30日停會 留一天拚反滲透法三讀

2020選戰倒數，民進黨立院黨團今天在院會提案，本會期自12月18日至12月30日停開院會及委員會約三週，儘管時代力量提修正動議反對，國民黨團及親民黨團也反對，但民進黨團今天發動甲級動員，仍挾人數優勢，表決通過，贊成55人、反對11人，立法院本會期通過自12月18日起至12月30日停開院會及委員會。

由於立法院本會期至12月31日，院會今天通過12月18日至12月30日停開院會及委員會，民進黨團將在12月31日院會最後一天拚《反滲透法》三讀，勢必再掀朝野攻防，國民黨團總召曾銘宗表示，黨團會再研議提出相關策略因應。

因應2020總統立委選舉，民進黨團原提案依國會慣例，從12月18日到12月31日停開立法院院會及各委員會，停會時間共約3週，原本需交朝野黨團協商，但協商無共識，今天交院會表決，民進黨團今天再度提修正動議，停會期間為12月18日至30日，最後表決通過。