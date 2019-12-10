告發立委沒告網軍？ 外交部：網軍事件已進入司法程序

外交部大動作告發來抗議的藍委，指外交部基層人員因抗議活動尊嚴受損與身心受害。記者質疑，外交部採取法律動作來捍衛基層外交人員的尊嚴，為何並未採取相同標準來替已故大阪辦事處處長蘇啟誠捍衛尊嚴。外交部發言人歐江安指出，全案不須外交部提告，已進入司法程序，外交部不便評論。

歐江安說，「說到蘇處長的尊嚴，我要慎重澄清，當國民黨立委抬棺抗議，有沒有想過家屬心情，請問他們顧及到外交部人員的尊嚴了嗎？家屬要清靜的空間」。

蘇啟誠去年因不願受辱，以死明志，歐江安表示，外交部始終以負責任態度釐清真相和細節，大阪事件已有監察和調查單位深入調查，外交部也自組調查小組，澄清並無外界所言關鍵20分鐘電話或言詞羞辱、調職懲處等情事。有關大阪案，外交部除了作出檢討，對於急難救助機制一系列改革。不希望大阪事件被當成政治人物消費外交人員。

對於日前發生的抗議事件，歐江安說，這是相互尊重的問題，這些人就是要衝就是要見部長，他們指定一個時間，說來就來，完全不顧外交部正在接待千里迢迢搭機來台，討論重要議題的外賓。

對於外交部對於藍委抗議，架起拒馬，只派出一位基層外交人員出面，最後捲入肢體衝突。歐江安還原當天狀況指，該名基層外交人員不是出面接待立委，而是做現場回報，在現場立委遭質問是不是國安局派來的。外交部批評，藍委明知他是外交部官員，正在執行公務，還以言語羞辱粗暴對待。