影／陳玉珍夾手送急診引爭議 綠委呼籲全民下架

針對國民黨多名立委參選人日前到外交部抗議蘇啟誠案，在外交部爆發衝突，導致陳玉珍、林奕華2人送往台大醫院急診室就醫，事後國民黨主席吳敦義、總統候選人韓國瑜等人擠在病房合照，引發爭議。民進黨立委林靜儀、立委參選人謝佩芬、蔡沐霖、台灣基進立委參選人洪正等今天在立法院舉行記者會，呼籲全民下架濫用醫療資源立委。

林靜儀表示，希望除了恥笑這些作秀立委參選人外，也請大家把這些不知道時代潮流、不知道人民需求、不知道尊重醫療資源的立委參選人與政黨下架。 針對國民黨多名立委參選人日前到外交部抗議蘇啟誠案，在外交部爆發衝突，導致陳玉珍、林奕華2人送往台大醫院急診室就醫，事後國民黨主席吳敦義、總統候選人韓國瑜等人擠在病房合照，引發爭議。民進黨立委林靜儀（左二）、立委參選人謝佩芬（右二）、蔡沐霖（左一）、台灣基進立委參選人洪正（右一）等今天在立法院舉行記者會，呼籲全民下架濫用醫療資源立委。記者胡經周／攝影 分享 facebook