外交部告發藍委 蘇貞昌：支持依法追訴任何違法

國民黨立委日前赴外交部抗議引發後續風波，外交部發言人歐江安今表示，已向警政單位正式告發，行政院長蘇貞昌今出席「霜賢峻偉-人間國寶王清霜家族漆藝特展」開幕式前也表達支持，「有任何違法我們支持依法追訴。」

蘇貞昌說，有關於關西機場事件，當初第一個是中國網軍放假消息，而國民黨團隨之運作，才會變成後來那麼大的風波，現在國民黨團又就這件事再一次炒作新聞，還到外交部對基層公務員、警員有這樣的動作，且事證經由媒體報導還原，現在錯了還不道歉硬拗，這都非常不妥當。