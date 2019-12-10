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辛苦做到快死掉！王淺秋：法定可以 我為何不能領年終

2019-12-10 11:08聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄市前新聞局長王淺秋日前請辭，轉任國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室發言人，遭綠黨桃園市議員王浩宇質疑，是否領到年終就從高市府離職？王淺秋今天上午接受電台專訪表示，「我辛辛苦苦做了一年，我做到快死掉，這工作不是人幹的，我辛苦做了一整年，我沒有一刻懈怠跟放鬆」，如果法定可以，為何不能？

王淺秋說，韓國瑜早就問過她要不要去競選總部幫忙，當時她考慮到高雄市府嚴重被抹黑，「為了先把家顧好」才決定留守市府，還考量到預算編列問題，等到高雄市議會二讀、三讀，新聞局預算通過，她完成階段性任務。

王淺秋強調，議會總質詢期間她也都在現場，直到12月總質詢結束後，她才決定請辭轉戰選務。王說，她到現在都搞不清楚年終可以領多少，因為自己根本沒算過這件事，而且公務人員薪資是先領前一個月的份，她會先退回12月份的薪資。

她說，「我辛辛苦苦做了一年，我做到快死掉，這工作不是人幹的，我辛苦做了一整年，我沒有一刻懈怠跟放鬆」，如果法定可以

王淺秋之前也在臉書公開說，新聞局做了那些事，包括視覺設計到來福( Love)吉祥物，讓高雄市政府「充滿愛與歡樂的城市」氛圍，重新建立品牌定位；舉辦攝影比賽、網紅影片大賽，提高城市能見度等，讓更多國際媒體了解高雄的美好與競爭力，也邀請國際部落客及網紅讓國際遊客認識高雄。

王淺秋特別強調，從沒考慮過什麼年終考績獎金，當下只是一心一意透過議會二、三讀說明報告，讓預算順利過關，並完成交接，讓新聞局可執行。

高雄市前新聞局長王淺秋。圖／本報資料照片
高雄市前新聞局長王淺秋。圖／本報資料照片
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王淺秋高雄市韓國瑜

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