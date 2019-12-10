【重磅快評】外交部用逼死外交官 來捍衛同仁尊嚴？

民進黨重新執政以來，施政荒腔走板的政府部門很多。但要找到一個比外交部更無恥的部會，無疑已經是非常困難的任務。今天外交部決定告發國民黨立委、議員們妨礙公務，也將自己的無恥行逕，提升到了另一個層次。

這起抗議事件，起源於去年大阪關西機場事件。當時的駐大阪辦事處長蘇啟誠，因為不堪受到不白之冤，要他寫報告、記過、調職等處分而輕生。經過進一步調查，當時操作「大阪辦不歸駐日代表謝長廷管」、「大阪辦是黨國餘孽」的，原來是與謝長廷關係密切的「卡神」楊蕙如及其網軍。

在這整個處理過程中，外交部和駐日代表處只要有一絲絲「捍衛同仁安全與尊嚴」的態度，結果就會大不相同。大阪機場接機事件大阪辦處理是否不當，外交部和駐日代表處可以查清楚，嚴正說明；網軍可以不用發動網路戰，抹黑大阪辦；謝長廷在抹黑事件後，可以不必切割；即便第一時間切割，在事情查清楚後，也不必羞辱蘇啟誠及整個大阪辦。

但外交部和謝長廷，做了所有錯誤的決定，因此把事情的發展導向了另外一方，終至造成無法挽回的悲劇。更可悲的是，悲劇發生後，並沒有任何一個政務官因此負起責任。及至今日，已經由台北地檢署認證其中有綠營網軍操作，外交部長吳釗燮和駐日代表謝長廷，依舊不動如山。

為何說外交部的無恥行逕勝於其他部會？諸多泛政治化操作的「東廠們」，打壓迫害的，大多都是政治的敵對方或在野黨，雖說這也應受嚴厲的譴責，但外交部打壓、迫害的對象，卻是「自己人」，是曾經在中華民國艱難外交處境下奮戰30年的外交老兵，是自己的資深同仁。與其他的東廠們相比，外交部的狠辣無情，專斷無恥，顯然處於不同境界。

國民黨立委、議員到外交部陳情抗議，其中當然有政治成分。但出了這麼大的紕漏，外交部仍輕描淡寫，難道不應該受到監督，不應該受到譴責，不應該有適當的懲處？外交部指國民黨立委是為了選舉，那是不是將來所有的部會犯了錯，只要在選舉期間，就可以用同樣理由規避監督，逃避責任？外交部拒絕監督、阻擋立委們的陳情，是否是妨礙立委的公務，甚或妨礙民主政治的運作？

外交部在今天告發國民黨的聲明裡，特別用「外交部會持續堅決捍衛同仁的尊嚴與安全」做結尾。這真是無比的諷刺和自我打臉。外交部若早想到捍衛同仁的尊嚴與安全，豈有網軍興風作浪帶動風向，讓一個外交官被羞辱後輕生？